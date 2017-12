Zum UN-Tag der Menschen mit Behinderung: Humanitäre Hilfe muss alle Betroffenen erreichen

München (ots) - Zum Internationalen Tag der Menschen mitBehinderung am 3. Dezember erinnert Handicap International daran,dass humanitäre Hilfe auch Menschen erreichen muss, die oft keinenZugang zu Hilfsangeboten finden. Drei Viertel der Menschen mitBehinderung in Notsituationen haben keinen ausreichenden Zugang zuWasser, Nahrung, Gesundheit und Unterkünften: Ihre Bedürfnisse werdenhäufig nicht erfasst.Mary ist teilweise gelähmt und kann ihren Unterkörper nichtbewegen. Sie floh 2013 aus ihrer Heimat im Südsudan in ein Camp derVereinten Nationen. Aufgrund ihrer Behinderung konnte sie sich nurauf allen Vieren fortbewegen und allein kein Essen kaufen oder dieToilette benutzen. Handicap International stellte Mary ein Tricyclezur Verfügung, um ihr den Alltag zu erleichtern. "Ich kann nun in dieKirche und zum Markt gehen und sogar an unseren monatlichen Treffenfür Menschen mit Behinderung teilnehmen, ohne dafür auf dem Bodenkriechen zu müssen."Handicap International kümmert sich in humanitären Projektenweltweit darum, dass Menschen wie Mary in der Nothilfe nichtvergessen werden. Spezialisierte Teams der Organisation versorgen siegezielt mit dem Notwendigsten. Zudem haben sie es sich zur Aufgabegemacht, dass die Umgebung für Menschen mit Behinderung barrierefreigestaltet wird. So wird sichergestellt, dass die Versorgungs- undAnlaufstellen oder die sanitären Einrichtungen zum Beispiel inFlüchtlingslagern gut zu erreichen und zu nutzen sind. DamitHilfsangebote auch für Menschen mit Behinderung zugänglich gemachtwerden, ist eine enge Zusammenarbeit mit lokalen und internationalenHilfsorganisationen und Institutionen unerlässlich.Laut Artikel 11 der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) müssenMenschen mit und ohne Behinderung in Not- und Krisensituationen dengleichen Schutz erhalten. "Doch in der Nothilfe werden Menschen mitBehinderung oft vergessen - dabei machen sie mit 15 Prozent derWeltbevölkerung eine der größten Minderheiten aus", sagt SusanneWesemann, Geschäftsführerin von Handicap International Deutschland."In vielen Fällen fehlt das Bewusstsein für die Bedürfnisse dieserMenschen. Hier setzen wir an." Mit Finanzierung durch das AuswärtigeAmt unterstützt Handicap International in Deutschland gemeinsam mitder Christoffel Blindenmission (CBM) staatliche undzivilgesellschaftliche Akteure der humanitären Hilfe darin, ihreKapazitäten für die Durchführung inklusiver Hilfsmaßnahmen zu stärken- durch Seminare, Coaching und wissenschaftliche Kooperationen.Zur Organisation: Handicap International ist eine unabhängigegemeinnützige Organisation, die in Situationen von Armut und sozialerAusgrenzung, von Konflikten und Katastrophen interveniert. Sieunterstützt Menschen mit Behinderung und andere besondersschutzbedürftige Menschen, damit ihre grundlegenden Bedürfnissegedeckt werden, sich ihre Lebensbedingungen verbessern und ihreGrundrechte besser respektiert werden. Insgesamt ist die Organisationin ca. 60 Ländern aktiv. Handicap International ist eines der sechsGründungsmitglieder der Internationalen Kampagne zum Verbot vonLandminen (ICBL), die 1997 den Friedensnobelpreis erhalten hat, undaktives Mitglied der internationalen Koalition gegen Streubomben(CMC).Pressekontakt:Information:Larissa Reith, Öffentlichkeitsarbeit, 089/54 76 06 - 29,lreith@handicap-international.de, www.handicap-international.deOriginal-Content von: Handicap International, übermittelt durch news aktuell