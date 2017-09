Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschafte. V. begrüßt die klare Absage von Bundeskanzlerin Angela Merkel anFahrverbote für Diesel-Pkw. Im Vorfeld des Treffens der Kanzlerin mitBürgermeistern von Städten mit hoher Stickoxid-Belastung am kommendenMontag betont vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt:"Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sind planwirtschaftlicheZwangsmaßnahmen und daher keine Lösung. Betriebe und Pendler sind aufdie Nutzung ihrer Fahrzeuge existenziell angewiesen. Wer einen Dieselgekauft hat, setzt zu Recht auf Bestandsschutz. Er vertraut darauf,dass er sein Auto, das zum Zeitpunkt der Anschaffung den geltendenVorschriften entsprach, auch nutzen kann. Dieselfahrverbote wärennichts anderes als kalte Enteignung."Bei der Ablehnung von Hardware-Anpassungen sieht sich die vbwebenfalls auf gleicher Linie mit der Kanzlerin. Die technologischeAbgasreinigung für neue Fahrzeugtypen muss nach Kräften weiterverbessert werden. Milliardenschwere Umrüstungen an der Motor- undAbgastechnik von bereits zugelassenen Modellen würden aber wertvolleRessourcen von Ingenieuren der Autoindustrie binden. "Was wirbrauchen, ist die Weiterentwicklung des Dieselmotors zu hoherUmweltverträglichkeit. Alles andere gefährdet dieseSchlüsseltechnologie mit ihren vielen tausend Arbeitsplätzen inDeutschland", warnt Brossardt.Der vbw Hauptgeschäftsführer wendet sich dagegen, die Ergebnissedes "Dieselgipfels" von Anfang August kleinzureden: "DerMaßnahmenkatalog ist ein wirkungsvoller und zielführender Beitrag zurSenkung der Stickoxid-Werte. Er muss jetzt schnellstmöglich umgesetztwerden." Software-Updates und Kaufanreize zur Flottenerneuerung, dieöffentliche Förderung alternativer Antriebsarten und der Ausbau derInfrastruktur müssen umgehend erfolgen. Die Kommunen profitieren vonerweiterten Förderprogrammen für intelligente kommunaleVerkehrskonzepte, für die Anschaffung emissionsarmer städtischerNutzfahrzeuge, für die Elektrifizierung des ÖPNV und das Aufstellenvon Ladesäulen für E-Autos. "Der Weg zu einer innovativen,emissionsärmeren Mobilität führt nicht über Verbote, sondern überAnreize und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen. Nur so könnenwir die Mobilität der Zukunft erfolgreich gestalten", fasst Brossardtzusammen.Kontakt:Dr. Markus Meyer, 089-551 78-361, markus.meyer@ibw-bayern.deOriginal-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell