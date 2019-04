Baden-Baden (ots) -Zum Tode der Schauspielerin Hannelore Elsner zeigt das SWRFernsehen am Sonntag, 28. April um 13 Uhr den zweiteiligenFernsehfilm "Der letzte Patriarch". In der Produktion aus dem Jahr2010 spielt Elsner an der Seite von Mario Adorf.Zum Tode von Hannelore Elsner:"Der letzte Patriarch", Sonntag, 28. April 2019, 13 Uhr im SWRFernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Bruno Geiler, Tel. 07221 929 23273,bruno.Geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell