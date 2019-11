Zum Tod von Thomas Geutebrück / Der Gründer des internationalen Unternehmens verstarb im Alter von 84 Jahren (FOTO)

Windhagen (ots) - Geschäftsführung, Mitarbeiter und Partner der Geutebrück GmbHtrauern um Thomas Geutebrück. Der Gründer des Unternehmens verstarb am 25.November 2019 im Alter von 84 Jahren nach längerer Krankheit.Vor 50 Jahren, fast auf den Tag genau, hat Thomas Geutebrück die Geutebrück GmbHin der Garage seines Nachbarn gegründet. Dort begann der internationaleSiegeszug einer Marke, die heute Synonym für eine eigene, einzigartigeVideosicherheitssoftware ist. In über 70 Ländern vertrauen Museen, Behörden,öffentliche Einrichtungen, kritische Infrastrukturen, Unternehmen aus derEnergiewirtschaft oder der Industrie und internationale Banken auf Geutebrück.Thomas Geutebrück war ein neugieriger Tüftler, Visionär und Erfinder. SeinemIdeenreichtum ist es zu verdanken, dass sich einfache Videoüberwachungs-Anlagenzu intelligenten und hochverfügbaren Gesamtlösungen entwickelt haben, die in derLage sind, Videobilder tausender Kameras in Sekundenschnelle zu verarbeiten, zuanalysieren und zu speichern. Schon lange vor Einführung der DSGVO trafGeutebrück Vorkehrungen zum Datenschutz, indem die Zugriffsrechte auf sensibleBilder und Daten klar definiert wurden. Sein Handeln war stets an dieBedürfnisse seiner Kunden ausgerichtet. "Bei uns bekommt der Kunde nicht, was erwill, sondern das, was er braucht" war eines seiner Lieblingsmottos. Damitunterstrich er, wie wichtig ihm der persönliche Kontakt und eine individuelle,ausführliche Beratung waren. Noch heute hält sich das Unternehmen an diesePhilosophie.Anfang 2000 hat sich Thomas Geutebrück weitestgehend aus dem operativen undstrategischen Geschäftsleben zurückgezogen und die Leitung des Unternehmensseiner Tochter Katharina Geutebrück übertragen. Sie teilt sich seit 2012gemeinsam mit ihrem Ehemann Christoph Hoffmann die Geschäftsführung.Der Ingenieur wurde am 12. Oktober 1935 in Düsseldorf geboren. Als Jugendlicherzog er zusammen mit seinen Eltern nach Bad Honnef, wo er später auch seine Firmagründete. Geutebrück war nicht nur Techniker, sondern auch begeisterterKarnevalist und Mitbegründer des "Circus Comicus", der weit über die Grenzenseiner Heimatstadt bekannt ist.Pressekontakt:Geutebrück GmbHPetra Keller, Corporate Communications ManagerIm Nassen 7-9, 53578 Windhagenpetra.keller@geutebrueck.com02645 137-447Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/128080/4453205OTS: Geutebrück GmbHOriginal-Content von: Geutebrück GmbH, übermittelt durch news aktuell