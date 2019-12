Zum Tod von Manfred Stolpe: Sondersendungen im rbb (FOTO)

Berlin (ots) - Aus Anlass des Todes von Manfred Stolpe ändert der RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) an diesem Montag (30.12.) sein Fernsehprogramm. Um20.15 Uhr zeigt der rbb als 15-minütige Sondersendung das Porträt "ManfredStolpe - Der Vermittler".Um 23.45 Uhr blickt die halbstündige Dokumentation "Manfred Stolpe - Der Menschim Mittelpunkt" zurück auf das Leben des früheren Ministerpräsidenten vonBrandenburg.Die beiden Sendungen werden auch in der Mediathek des rbb verfügbar sein, daslaufende Fernsehprogramm verschiebt sich entsprechend.Pressekontakt:rbb Presse & InformationJustus Demmerjustus.demmer (at) rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4480402OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell