München (ots) - Der italienische Kino-Großmeister BernadoBertolucci ist nun im Alter von 77 Jahren gestorben. Ihm zu Ehrenwird TELE 5 kurzfristig das Programm ändern und zeigt heute Abendeinen seiner Filme. Bertoluccis "DIE TRÄUMER" wird ab 00.15 Uhr aufTELE 5 zu sehen sein. Dieser TItel lief bereits vor ein paar Wochenim Rahmen der Sendereihe "FSK SEX".Wann immer Bertolucci an die 68er dachte, geriet er insSchwärmengerät ins Schwärmen: "Ich habe keinen historischen Momenterlebt, der einen solchen Glanz hatte, eine solche Magie, einensolchen Enthusiasmus!", so wird er zitiert.Mit dem Film "DIE TRÄUMER" will er daran erinnern, dass dieRevolution in Paris von Filmbegeisterten ausging und einegrundlegende Veränderung in der Gesellschaft vorantrieb.Die Träumer, um 00:15 Uhr auf TELE 5Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell