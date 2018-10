Zum Tag der deutschen Einheit: Fakten zur Lebenssituation

Wiesbaden (ots) - In Deutschland lebten 2017 insgesamt rund 82,8Millionen Menschen. Wie das Statistische Bundesamt anlässlich desTags der deutschen Einheit am 3. Oktober weiter mitteilt, wohntendavon 16,2 Millionen Personen (19,5 %) in den neuen Ländern undBerlin, 66,6 Millionen Personen (80,5 %) wohnten im früherenBundesgebiet. 1990 hatte das vereinigte Deutschland mit 79,8Millionen rund 3 Millionen weniger Einwohnerinnen und Einwohner. InWestdeutschland lebten 2017 rund 5 Millionen Menschen mehr als zurZeit der Wende (+8,2%). Dagegen ist die Einwohnerzahl inOstdeutschland und Berlin im Vergleich zu 1990 um rund 2 Millionen(-11,0%) zurückgegangen.Die meisten Kinder in Ost und West wachsen mit verheiratetenEltern auf. Aber in fast jeder fünften Familie mit mindestens einemminderjährigen Kind (19 %) war im Jahr 2017 die Mutter oder derVater alleinerziehend. Im Osten lag der Anteil von Alleinerziehendenan allen Familien bei 24,9 %, im Westen bei 17,5 %. In Berlin war derAlleinerziehenden-Anteil mit 27,6 % am höchsten, gefolgt vonSachsen-Anhalt (25,6 %) und Mecklenburg-Vorpommern (25,5 %). Amniedrigsten war er in Baden-Württemberg (15,3 %), Bayern (16,2 %) undRheinland-Pfalz (16,8 %).Wenn es darum geht, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bringen,sind Angebote zur Kinderbetreuung von großer Bedeutung. Zum Stichtag1.3.2017 wurde jedes dritte Kind unter 3 Jahren (33,1 %) in einerKindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege betreut. Im früherenBundesgebiet betrug die Betreuungsquote für diese Altersgruppe 28,8%, in den neuen Ländern und Berlin 51,3 %. Auf Platz 1 lagSachsen-Anhalt mit einer Betreuungsquote von 56,9 %, gefolgt vonMecklenburg-Vorpommern (56,0 %) und Brandenburg (55,8 %). Dieniedrigsten Betreuungsquoten hatten Nordrhein-Westfalen (26,3 %),Bremen (26,4 %) und Bayern (27,4 %). Kaum regionale Unterschiede gabes hingegen bei der Betreuungsquote der 3- bis 5-Jährigen: Diese lagim früheren Bundesgebiet bei 93,0 %, in den neuen Ländern und Berlinbei 94,8 %.Zur Lebenssituation der Menschen in Deutschland gehört auch, wieviel Geld sie für ihr alltägliches Leben aufwenden. Diedurchschnittlichen Konsumausgaben der privaten Haushalte im Osten (2078 Euro) lagen 2016 bei rund 80 % des Westniveaus (2 587 Euro). Diessind Ergebnisse der Laufenden Wirtschaftsrechnungen. Trotz derNiveauunterschiede sind die Konsummuster in den beiden Landesteilennahezu identisch: Für die Grundbedürfnisse wie Wohnen, Essen undBekleidung verwendeten die privaten Haushalte durchschnittlich etwadie Hälfte ihrer gesamten Konsumausgaben (53,6 % in West, 53,3 % inOst).Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Pressestelle,Telefon: +49 (0) 611 / 75 34 44,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell