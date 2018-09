Düsseldorf (ots) -- geringe Wertschätzung des Staates gegenüber Unternehmern- zunehmende Entfremdung von Staat und Gesellschaft- Mehrheit der Unternehmer beklagt starke EinschränkungenDie Mehrzahl der deutschen Mittelständler fühlt sich vom Staathinsichtlich ihrer unternehmerischen Tätigkeiten und ihresgesellschaftlichen Engagements nicht respektvoll behandelt. Dies istdas Ergebnis der "WKGT Respekt-Studie", einer im Auftrag von Warth &Klein Grant Thornton erhobenen, repräsentativen Umfrage des DeutschenKundeninstitutes (DKI) unter mittelständischen Unternehmen inDeutschland.Fehlanzeige bei Anerkennung, Respekt und WertschätzungObwohl der Mittelstand der wichtigste Pfeiler der deutschenWirtschaft ist, fehlt es häufig an der Anerkennung seiner Leistungenund dem nötigen Respekt durch die öffentliche Hand. Lediglich gut 19% der befragten Mittelständler fühlen sich vom Staat für ihrevolkswirtschaftlichen Leistungen wertgeschätzt. Mit rund 22 % ist dieZahl der Unternehmen, die Wertschätzung für ihre gesellschaftlichenLeistungen empfinden, nur geringfügig höher.Im Gegenzug fühlen sich über 53 % der Umfrageteilnehmer bei derUmsetzung ihrer unternehmerischen Aktivitäten vom Staat behindert.Dazu passt die von knapp 79 % der Befragten erhobene Forderung an diePolitik, nun endlich konsequent mit dem Abbau von bürokratischenBehinderungen zu beginnen; über 75 % der Unternehmen sehen dieArbeitsweise der Behörden als zu bürokratisch an.Kluft zwischen Staat und Bürgern wächstStaat und Gesellschaft entfremden sich immer mehr. DieZufriedenheit mit der Politik sinkt zunehmend. Bei einem wachsendenTeil der Deutschen hat sich eine Politikverdrossenheit etabliert. Die"WKGT Respekt-Studie" zeigt, dass sich diese Entfremdungoffensichtlich auch auf die mittelständischen Unternehmen inDeutschland ausgeweitet hat.Joachim Riese, Vorstandsvorsitzender der Warth & Klein GrantThornton AG, sieht diese Entwicklung kritisch: "Wertschätzung ist einemotionaler Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Bringt der Staatseinen Bürgern und auch den Unternehmen nicht ausreichendWertschätzung und Respekt entgegen, fördert er die bereits bestehendeKluft zwischen Staat und Gesellschaft."Umgekehrt müssten auch die Bürger und die Unternehmen dem StaatRespekt entgegenbringen, eine beidseitige Wertschätzung sei hier sehrwichtig.Weiter erklärt er: "Der Mittelstand ist nicht nur das Rückgrat derdeutschen Wirtschaft. Eine Vielzahl der mittelständischen undinsbesondere auch Familienunternehmen engagiert sich im sozialen undgesellschaftlichen Umfeld, und ohne diese Unterstützung wärenzahlreiche Projekte des Gemeinwohls nicht denkbar. Es isterschreckend, dass offensichtlich nur eine kleine Zahl derUnternehmen dafür ausreichend Wertschätzung empfindet.""Misswirtschaft der Öffentlichen Hand ist respektlos"Über die Hälfte der Mittelständler kritisiert auch den Umgang mitSteuergeldern. "Die öffentliche Hand wirtschaftet nicht gut mit denSteuern, die wir zahlen", meinen 52 % der Unternehmer."Diese Entwicklungen müssen bedenklich stimmen", fasst JoachimRiese die Ergebnisse der Studie zusammen. "Die staatlichenInstitutionen wären gut beraten, wenn sie der Gesellschaft wie demUnternehmertum mehr Aufmerksamkeit und Respekt angedeihen lassenwürden."Über die "WKGT Respekt-Studie":Erstmals in diesem Jahr hat Warth & Klein Grant Thornton zusammenmit dem Deutschen Kundeninstitut (DKI) eine repräsentative Umfragezum Thema Respekt, die "WKGT Respekt-Studie", durchgeführt. Darinbeklagen mittelständische Unternehmer die fehlende Wertschätzung vonPolitik und staatlichen Institutionen gegenüber Unternehmen undBürgern sowie eine Entfremdung von Staat und GesellschaftDie Daten für die aktuelle Veröffentlichung basieren aufInterviews mit 1.000 Geschäftsführern oder Mitarbeitern desoberen/mittleren Managements aus allen Branchen und Industriezweigenin Deutschland. Link zur Studie: http://ots.de/KWk5kLÜber Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten deutschenWirtschaftsprüfungsgesellschaften. Rund 900 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter betreuen an zehn Standorten in Deutschland nebenbörsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. Der Service Governance, Risk, Compliance & Technology ist einer der am schnellsten wachsenden Bereiche bei Warth & Klein Grant Thornton und bietet umfangreiche Unterstützung in der digitalen Transformation.

Die Gesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700 Standorten in über 135 Ländern.