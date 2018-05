Zum Tag der Pflege: Immer mehr ausländische Pflegekräfte // BA-Presseinfo Nr. 15

Nürnberg (ots) -- Beschäftigungsplus in der Pflege, Anteil ausländischerBeschäftigter steigt- Fachkräfte in der Alten- und Krankenpflege sind knapp- BA fördert Arbeitslose und beteiligt sich an Kooperationen zurGewinnung ausländischer Pflegekräfte- Vorstand Becker: "Wir brauchen in der Pflege auch ausländischeFachkräfte"Mehr Beschäftigte - auch durch ausländische PflegekräfteDie Pflegebranche boomt. Aktuell sind in der Kranken- undAltenpflege 1,6 Millionen Frauen und Männersozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das sind 174.000 mehr alsvor vier Jahren. Binnen weniger Jahre ist die Zahl der Angestelltenin der Branche um zwölf Prozent gestiegen. Zum Vergleich:Deutschlandweit ist die Beschäftigung im selben Zeitraum um neunProzent gestiegen. Um die hohe Arbeitskräftenachfrage zu decken,setzen Pflegebetriebe verstärkt auf Beschäftigte aus anderen Staaten.Vor vier Jahren lag der Anteil ausländischer Altenpflegekräfte beiknapp sieben Prozent. Mittlerweile ist er auf elf Prozent gestiegen.Viele Beschäftigte stammen aus den EU-Ländern Polen, Rumänien undKroatien.Mehr offene Stellen, weniger Arbeitslose - Fachkräfte sind knappDer steigende Anteil von Pflegekräften aus dem Ausland isthauptsächlich Folge der hohen Arbeitskräftenachfrage. Vor allem beiAltenpflegekräften besteht ein bundesweiter Mangel. Gesucht werdenbesonders examinierte Fachkräfte. Auf die 15.300 gemeldeten Stellenfür Fachkräfte im April 2018 kommen lediglich 3.000 arbeitsloseFrauen und Männer. Ähnlich verhält es sich in der Krankenpflege. Auf12.100 gemeldete Stellen für Fachkräfte kommen lediglich 5.000arbeitslose Bewerber.Arbeitsagenturen und Jobcenter unterstützen QualifizierungAngesichts des fast flächendeckenden Fachkräfteengpasses in derKranken- und Altenpflege setzen Arbeitsagenturen und Jobcenterverstärkt auf die berufliche Weiterbildung für Arbeitslose. So habenin den letzten fünf Jahren 33.800 Arbeitslose eine Qualifizierung zurexaminierten Altenpflegefachkraft aufgenommen. BeiKrankenpflegefachkräften waren es 2.100. Dabei hilft auch, dassArbeitsagenturen und Jobcenter im Rahmen der "Ausbildungs- undQualifizierungsoffensive Altenpflege" bis Ende 2019 die Weiterbildungvollständig fördern können. Die für das dritte Ausbildungsjahr sonsterforderliche Kofinanzierung durch Dritte ist hier nichterforderlich. Eine solche Regelung gibt es für die Krankenpflegenicht.BA setzt auf Kooperation zur Gewinnung von Pflegekräften aus demAuslandDa die Qualifizierung von Arbeitslosen zur Sicherung desFachkräftebedarfs in der Branche nicht ausreicht, beteiligt sich dieBA an Kooperationen zur Gewinnung ausländischer Pflegekräfte. Seitfast fünf Jahren qualifizieren die BA und die Deutsche Gesellschaftfür internationale Zusammenarbeit (GIZ) im Rahmen des Programms"Triple Win" Pflegefachkräfte aus Serbien, Bosnien und Herzegowina,den Philippinen und Tunesien für den deutschen Arbeitsmarkt. Indiesen Ländern gibt es einen Überschuss an ausgebildetenPflegekräften, die keine adäquate Beschäftigung im Herkunftslandfinden. Mittlerweile konnten über das Programm 1.300 Pflegekräftevermittelt werden.Vorstand Becker: "Wir brauchen in der Pflege auch ausländischeFachkräfte""In Deutschland wächst der Bedarf an qualifizierten Pflegekräften.Grund ist unter anderem die demographische Entwicklung. Natürlichversuchen wir, auch die inländischen Reserven zu mobilisieren und beijungen Leuten für eine Ausbildung im Pflegebereich zu werben oderArbeitslose zu qualifizieren. In der Pflegebranche wird das kaumreichen. Wir brauchen ausländische Kräfte und wollen diesen Menschenauch dauerhaft eine gute Perspektive bieten." erläutert RaimundBecker, Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit.Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitterwww.twitter.com/bundesagenturPressekontakt:Bundesagentur für ArbeitPresseteamRegensburger Strasse 104D-90478 NürnbergE-Mail: zentrale.presse@arbeitsagentur.deTel.: 0911/179-2218Fax: 0911/179-1487Original-Content von: Bundesagentur für Arbeit (BA), übermittelt durch news aktuell