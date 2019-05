Zum Tag des Lichts am 16. Mai: Große Auswahl - Nur knapp die Hälfte der Verbraucher findet es leicht eine passende LED- oder Energiesparlampe zu finden

München (ots) - Augen auf beim Lampenkauf: nur 42 Prozent derDeutschen finden es leicht eine passende LED- oder Energiesparlampezu finden. Für 22 Prozent der Verbraucher ist es sogar schwer biseher schwer die richtige Beleuchtung auszuwählen. Das zeigt dieUmfrage des Meinungsforschungsinstitutes KANTAR Emnid im Auftrag vonLightcycle, Deutschlands größtem Rücknahmesystem für Altlampen.Längst sind LED- und Energiesparlampen in allen denkbaren Formen,Farben und Funktionen im Handel erhältlich. Eine Vielfalt, bei derman schnell den Überblick verlieren kann. Anlässlich des Tags desLichts am 16. Mai gibt Lightcycle daher Tipps für den nächstenLampenkauf.Mit Lumen Licht ins Dunkel bringenEnergiesparlampen und LED-Leuchten besitzen jeweils eineunterschiedliche Lichthelligkeit, welche in Lumen (lm) angegebenwird. Möchten Sie also wissen, wie hell eine Lampe ist, erfahren Siedas anhand der Lumen-Angabe. Die Faustregel lautet: Je höher derLumen-Wert, desto mehr Licht gibt eine Lampe pro Zeiteinheit ab.Während für einen kleinen Raum ein geringerer Lumenwert ausreicht,ist für einen großen Raum also ein höherer Lumenwert zu empfehlen.Sind die Wände hell, wirken Lichtfarbe und Helligkeit wie auf derVerpackung angegeben, bei dunklen Wänden sollte der Lumenwertentsprechend höher gewählt werden.Mit Kelvin für die richtige Stimmung sorgenIm Gegensatz zur herkömmlichen Glühlampe können bei LED- undEnergiesparlampen unterschiedliche Farbtemperaturen gewählt werden,die in Kelvin (K) angegeben sind. Kelvin gibt Auskunft darüber, obeine Lampe warmes oder kühles Licht ausstrahlt. Die Faustregellautet: je höher die Farbtemperatur in Kelvin (K), desto weißer dasLicht. So fällt die konzentrierte Arbeit mit weißerem Licht leichter.Zu der richtigen Entspannung am Abend verhilft ein Licht mit wenigerKelvin.Altlampen richtig entsorgenDamit energieeffiziente Leuchtmittel ihren Beitrag zur Umwelt- undRessourcenschonung in vollem Umfang leisten können, müssen siefachgerecht entsorgt werden. Kaputte LED-und Energiesparlampengehören daher auf keinen Fall in den Hausmüll, sondern infachgerechte Sammelboxen. Für die kostenlose Entsorgung von Altlampenstellt Lightcycle ein bundesweit flächendeckendes Netz von mehrerentausend Sammelstellen für Groß-und Kleinmengen im Einzelhandel, imElektrofachgeschäft und bei privaten Entsorgungsunternehmen ergänzendzu den Wertstoffhöfen zur Verfügung. Über 500 Millionen Altlampenkonnten so in den letzten Jahren bereits über das Rücknahmesystemfachgerecht recycelt werden. Verbraucher finden ihre nächsteSammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.Über LightcycleLightcycle ist ein nicht gewinnorientiertesGemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller und organisiertbundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- undEnergiesparlampen sowie Leuchten und bietet Services zur Erfüllungdes Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) an. Lightcycle ist alsbeauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchtenzurückzunehmen. Kleine Mengen an Altlampen gehören in Sammelboxen imHandel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 50 Stück könnenan den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden.Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einemfachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu, wodurch dieWiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. MehrInformationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegeneGroßmengen- und Kleinmengen-Sammelstelle unterwww.sammelstellensuche.de.Pressekontakt:Redaktionsbüro LIGHTCYCLETel.: +49 (0)30 609801 431redaktionsbuero@lightcycle.deOriginal-Content von: Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH, übermittelt durch news aktuell