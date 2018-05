Zum Tag der Kinderbetreuung / Kita-Fachkräfte haben Besseres verdient

Berlin (ots) - Der morgige Tag der Kinderbetreuung rückt dieFachkräfte in Deutschlands Kindertagesstätten in den Blickpunkt undsoll ihre Arbeit wertschätzen.Das nimmt der Bundesvorsitzende des Arbeiter-Samariter-Bundes KnutFleckenstein MdEP zum Anlass, bessere Rahmenbedinugen für die guteArbeit von Kita-Fachkräften zu fordern: "Die Politik muss dafürsorgen, dass die Kita-Fachkräfte, die sich stets mit neuenAnforderungen an ihre Arbeit konfrontiert sehen, neben Anerkennungund Wertschätzung auch gute Ausbildungs- undArbeitsbedingungen vorfinden. Dazu tragen neben vergüteten undmodularisierten Ausbildungswegen auch eine bessere Bezahlung und dasEröffnen von beruflichen Entwicklungsperspektiven bei."Als Hauptproblem für die Fachkräfte wie für die betreuten Kindererweisen sich der Personalmangel und die vielfach zu schlechtenPersonalschlüssel. Bund und Länder müssen hier dringend gemeinsamLösungen finden. "Der ASB begrüßt, dass BundesfamilienministerinFranziska Giffey zeitnah das 'Gute-Kita-Gesetz' auf den Weg bringenwill", so Fleckenstein. "Dafür müssen allerdings insgesamt mehrMittel zur Verfügung gestellt werden." Die für die gesamte Legislaturvorgesehenen 3,5 Milliarden Euro an Bundesmitteln seien angesichtsder Herausforderungen viel zu wenig. Hier solle zumindest derursprünglich vorgesehene Anstieg auf fünf Milliarden Euro jährlichseitens des Bundes erreicht werden. Fleckenstein weiter: "Zudem mussdie Entwicklung in Richtung einheitlicher Standards für die Qualitätin den Kindertageseinrichtungen gehen. Denn nur mit bundesweitgleichguten Rahmenbedingungen wird es gelingen, auch denFachkräftemangel zu reduzieren."Pressekontakt:Hilke VollmerLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitASB Deutschland e.V.Tel: 030/2325786-122Mobil: 0172/ 2620597Email: h.vollmer@asb.deOriginal-Content von: ASB-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell