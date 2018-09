Zum Tag des Handwerks am 15.09.2018 / Unbemerkte Stille: Pädakustiker lassen Kinder wieder hören (FOTO)

Mainz (ots) -Die Worte der Mama, das Klappern der Rassel, das Hupen des Autos.Rund 500.000 Kinder sind in Deutschland nicht in der Lage, Stimmen zuverstehen oder Alltagsgeräusche wahrzunehmen. Sie sind schwerhörig.Hörakustiker, die speziell für das kindliche Gehör ausgebildetwurden, in der Fachsprache "Pädakustiker" genannt, passen moderneHörsysteme bei den kleinsten Patienten an. Sie sorgen dafür, dassschwerhörige Kinder die Chance haben, sich altersgerecht zuentwickeln. Denn ein gut funktionierender Hörsinn ist wichtig für dieEntwicklung der Sprache, für das Lernen und für die Ausbildungsozialen Verhaltens.Hörbeeinträchtigungen sind die häufigste Sinnesbehinderung beiKindern, betroffen sind zwei bis drei Neugeborene von 1.000. 50Prozent aller kindlichen Hörstörungen werden jedoch erst nach demersten Lebensjahr entdeckt, wenn nämlich das heiß ersehnte "Mama"oder "Papa" ausbleibt, weil sich aufgrund einer Hörschwäche dieLautsprache nicht entwickelt. Der Hörsinn ist jedoch essentiell fürdie Entwicklung des Kindes und für das Erlernen der Sprache. Wenn dasKind gut hört, kann es verschiedene Laute einfach voneinanderunterscheiden, richtig zuordnen und wiedergeben. Gerade im Säuglings-und Kindesalter, wenn grundlegende kommunikative und sozialeFähigkeiten des Menschen angelegt werden, ist jeder Monat kostbar undeine Früherkennung wichtig. Hier hilft die Versorgung mit einemHörsystem - möglich ist das bereits bei wenige Wochen altenSäuglingen.Seit 2009 wird bei jedem Neugeborenen bereits in den ersten Tagennach der Geburt ein Hörscreening gemacht. "Eltern sind gut beratentrotz des ersten Hörtests in den folgenden Monaten aufmerksam zubeobachten, ob ihr Kind möglicherweise beim Hören beeinträchtigt ist.Auch postnatal, durch Neugeborenengelbsucht, Virusinfektionen wieMumps oder Masern, oder durch eine Mittelohrentzündung kann das Gehörvon Babys und Kleinkindern geschädigt werden. "Wer das Gefühl hat,sein Kind reagiert nicht auf laute Geräusche, hört nicht gut, da esregelmäßig Worte wie 'Dose' und 'Hose' verwechselt, Silbenverschluckt, auf Zurufe oder leise Ansprachen nicht reagiert,Konzentrationsschwierigkeiten hat oder sich zurückzieht, tut gutdaran, das Hörvermögen seines Kindes von einem Experten, zum Beispielvon einem Pädakustiker, überprüfen zu lassen", so Marianne Frickel,Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker (biha) und selbstPädakustikerin.In Deutschland gibt es rund 1.000 speziell für das kindliche Gehörausgebildete Pädakustiker. Sie werden u. a. am Campus Hörakustik inLübeck ausgebildet. Die weltweit einzigartige Bildungseinrichtungverfügt über einen speziellen Fortbildungslehrgang der Hörakustik zurKinderversorgung. Pädakustiker verfügen über fundierte Kenntnisse undFertigkeiten rund um das kindliche Ohr und das kindliche Hören. Nebender Erfahrung spielt auch das Einfühlungsvermögen bei den kleinenPatienten eine besonders wichtige Rolle, denn das Überprüfen desHörvermögens eines Kindes - gerade bei Kleinkindern, die selbst nochnicht sprechen können - ist eine außerordentlich anspruchsvolleAufgabe. Liegt eine Hörminderung vor, kann eine fachgerechte digitaleHörsystemversorgung die Schwerhörigkeit ausgleichen. Nicht nur diekleinen Patienten werden umfassend versorgt. Auch die Eltern müssenin den Dialog eingebunden werden, um die Anpassung der Hörsysteme unddas Hörverständnis bestmöglich beobachten und bewerten zu können.Weitere Tipps und Informationen zu Hörsystemen und gutem Hörensind auch auf der Plattform www.richtig-gut-hoeren.de zu finden.Initiator der Webseite ist die Bundesinnung der Hörakustiker (biha).Das Büchlein "Emil entdeckt die Welt der Töne" der biha richtet sichgezielt an Kinder und klärt kindgerecht über das ThemaSchwerhörigkeit auf. Es ist kostenlos bei der biha erhältlich.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit, Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit etwa 6.400Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk etwa 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mitqualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnungder Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch fürdie begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen undNachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisierter - wenn der gesetzliche Anspruch besteht - die Kostenübernahmedurch die gesetzlichen Krankenversicherungen und steht für Wartungund Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem gewissen Grad zurVerfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischemZubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus derAkustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und überpraktische Fertigkeiten zur Audiometrie.