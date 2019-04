Zum Tag der Erde am 22. April: Umweltaktivisten weltweit zunehmend bedroht

Osnabrück (ots) - Das internationale Kinderhilfswerk terre deshommes macht zum Tag der Erde am 22. April darauf aufmerksam, dassUmweltaktivisten weltweit zunehmend bedroht werden. Im Jahr 2018wurden in 27 Ländern insgesamt 321 Menschenrechtsaktivisten inermordet. Dies ist die bisher höchste registrierte Zahl. Drei Viertelvon ihnen hatten sich für Landrechte indigener Völker und den Schutzder Umwelt gegen Rodung, Landraub und große Infrastrukturprojekteeingesetzt. Besonders hoch ist die Zahl der Ermordeten inLateinamerika. »Der Druck auf Bewegungen, die sich gegenUmweltzerstörung einsetzen, wächst enorm,« sagte Albert Recknagel,Vorstandssprecher von terre des hommes. »Die Zahlen sind schockierendund gehen uns alle an. Wir können nicht zulassen, dass Menschen, dieunser aller Lebensgrundlage schützen, verfolgt, gedemütigt und sogarermordet werden.«terre des hommes unterstützt weltweit zahlreiche Projekte an derSchnittstelle zwischen Kinder- und Umweltrechten, insbesondere inLateinamerika. In Brasilien geht die neue rechtsgerichtete Regierungvon Präsident Bolsonaro scharf gegen Umweltinitiativen vor,beschneidet die Rechte von Aktivisten und droht ihnen offen mitGewalt. Dort wurden im vergangenen Jahr 23 Menschenrechtler ermordet.»Die Vereinten Nationen haben aufgrund der zunehmenden Bedrohung imMärz dieses Jahres in einer Resolution Regierungen dringend dazuaufgerufen, Umweltaktivisten zu schützen und Täter zu verfolgen. Wirappellieren an die Bundesregierung, diese Haltung zu unterstützen undinsbesondere gegenüber der Regierung Brasiliens entschlossen auf dieWahrung der Menschenrechte zu drängen«, so Albert Recknagel.Pressekontakt:Für Rückfragen und Interviews: Wolf-Christian Ramm, Telefon0171-6729748c.ramm@tdh.dewww.tdh.deOriginal-Content von: terre des hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell