Dortmund (ots) - Der Internationale Tag des Ehrenamts am 5. Dezember istAnerkennung für die vielen Freiwilligen, die sich in Vereinen, Stiftungen oderdem Rettungswesen engagieren. Und ohne die unsere Gesellschaft nicht denkbarwäre, sagt Prof. Dr. Michael Knappstein von der International School ofManagement (ISM). In Studien hat er untersucht, welche Rolle die Unterstützungdes Ehrenamtes durch Arbeitgeber spielt und wie aus dem sogenannten "EmployeeVolunteering" eine Win-Win-Win-Situation für Unternehmen, Mitarbeiter und dieGesellschaft entsteht.Herr Professor Knappstein, wie wichtig ist das Ehrenamt in unserer Gesellschaft?Wenn wir an die Aktivitäten denken, die unsere Kinder nach der Schule ausüben,läuft vieles davon über ehrenamtliche Arbeit, zum Beispiel Sportvereine,Pfadfinder oder kirchliche Einrichtungen. Auch ein großer Teil desRettungswesens beruht auf freiwilliger Arbeit, zum Beispiel die FreiwilligeFeuerwehr, die DLRG oder das Technische Hilfswerk. Gerade in den Städten nimmtauch der Bereich der Tafeln zu. Die Gesellschaft lässt sich ohne Ehrenamtschlicht nicht denken. Dabei geht es nicht nur um die Arbeit, sondern auch umden gesellschaftlichen Zusammenhalt, für den das Ehrenamt einen Anker bietet.Warum engagieren sich so viele Menschen ehrenamtlich?Ein wichtiger Punkt ist die Sinngebung. Viele Berufe werden einfacher undsinnentleerter. Deshalb suchen viele nach einer Arbeit, die Sinn stiftet, undfinden sie im Ehrenamt. Außerdem geht es um Handlungsspielraum und Autonomie,die teilweise im Berufsleben fehlen. Im Ehrenamt kann ich mich engagieren undvielleicht eine Leitungsrolle einnehmen, die mir sonst nicht zuteilwird. Einewichtige Rolle spielt auch das soziale Miteinander. Insbesondere in Großstädtenwird unser Leben anonymer, über das Ehrenamt wird man wieder Teil einerGemeinschaft.Sie haben sich in Ihren Studien mit der Unterstützung von Freiwilligen durch denArbeitgeber beschäftigt. Wie kann diese Unterstützung konkret aussehen?Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Unternehmen können ihrenMitarbeitern flexible Arbeitszeiten anbieten oder sie für bestimmte Zeitenfreistellen. Eine einfache Art ist auch die logistische Unterstützung; ichunterstütze die Mitarbeiter mit dem, was ich ohnehin schon habe. Ich kann denDienstwagen für Tafel-Fahrten zur Verfügung stellen oder Mitarbeiter dieIT-Infrastruktur für ihr Ehrenamt nutzen lassen. Veranstaltungsflyer mit demgroßen Farbdrucker drucken zu können, macht für die Freiwilligen einen großenUnterschied, für mich als Arbeitgeber sind die Kosten überschaubar. Unterstützenkönnen Unternehmen auch in Form von Geldspenden, einer Wertschätzung fürEngagierte wie beispielsweise über einen Ehrenpreis oder einer organisatorischenUnterstützung, in der Arbeitgeber ihre Mitarbeiter zum Ehrenamt ermutigen.Wie profitieren die Arbeitgeber davon?Das Ehrenamt kann Erholung steigern und Stress senken. Das liegt daran, dass dasfreiwillige Engagement einen Ausgleich bietet und hilft, nach der Arbeit denKopf frei zu kriegen. Außerdem erwerben Freiwillige neue Kompetenzen, die dannauch für den Berufsalltag hilfreich sind. Als Arbeitgeber fördere ich also dieWork-Life-Balance und die Weiterbildung meiner Mitarbeiter. Außerdem ist dasEhrenamt eine wichtige Schnittstelle zur Gesellschaft, die von Unternehmenmittlerweile nicht nur einen ökonomischen Beitrag, sondern auchgesellschaftliche Verantwortung fordert. Gerade mittelständische Unternehmenhaben da die Möglichkeit, sowohl Kunden als auch Fachkräfte für sich zugewinnen. Meine Studien haben zum Beispiel ergeben, dass Employee Volunteeringeinen wesentlichen Effekt auf die Arbeitgeberattraktivität hat.Wie ausgeprägt ist Employee Volunteering in Deutschland?Die Ehrenamtsunterstützung ist überraschend weit verbreitet. Der Trend kommt ausden USA, in Europa gehört Deutschland aber hinter Großbritannien zu denVorreitern. Von den DAX-Unternehmen ist jedes zu einem gewissen Grad aktiv,ebenso ein Großteil der tausend weiteren Unternehmen, die ich untersucht habe.Gerade im Mittelstand geschieht das sehr stark mitarbeiterorientiert. Währendsich die großen Unternehmen finanziell stärker einbringen können, habeninsbesondere KMUs die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter abzuholen und sie in ihremfreiwilligen Engagement gezielt vor Ort zu unterstützen.In seinem Buch "Employee Volunteering" stellt Prof. Dr. Knappstein dieErgebnisse aus vier empirischen Studien zur Ausprägung von Employee Volunteeringin Deutschland sowie den Auswirkungen auf Arbeitgeberattraktivität, Stress undErholung der Beschäftigten vor. (Knappstein, Michael (2019): EmployeeVolunteering. Organisationale Ausprägungen und Auswirkungen, Springer Gabler) 