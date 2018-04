Unterföhring (ots) -Die Ärzte im Grey Sloan Memorial Hospital operieren wieder!Begleitend zur Ausstrahlung der 14. Staffel des Hit-Dramas startetProSieben.de exklusiv die achtteilige Webshow "Post-OP" ab 24. April- immer einen Tag vor TV Ausstrahlung. Unterhttps://www.prosieben.de/tv/greys-anatomy gewährt Moderator GordonJames den Usern einen Einblick hinter die Kulissen. Er empfängt Gästeaus dem kompletten "Grey's Anatomy"-Universum und spricht mit demCast, Produzenten und Drehbuchautoren über ihre Arbeit am Set."Post-Op" liefert damit einen spannenden Zusatzcontent und verlängertdas TV-Erlebnis für jeden Fan. Die Free-TV-Premiere der neuen 14.Staffel "Grey's Anatomy" zeigt ProSieben ab Mittwoch, 25. April 2018,um 20:15 Uhr.Der neue ProSieben-Serien-Mittwoch am 25. April 2018 im Überblick:20:15 Uhr - Start der 14. Staffel "Grey's Anatomy" 21:15 Uhr -Neue Folge "Lucifer" 22:15 Uhr - Neue Folge "Lucifer" 23:15 Uhr -Staffelfinale "The Exorcist"Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Stella LosackerKommunikation/PR Tel. +49 (89) 9507-1168Stella.Losacker@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.comBildredaktion:Kira Mindermann Tel. +49 [89] 9507-7299Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell