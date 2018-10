Zum Start von Deutschland86: Amazon feiert Prime Original Serie mit 80er-Jahre-Popup-Store am Hackeschen Markt in Berlin (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

München (ots) -Drei Tage shoppen wie in den 80ern, bezahlt wird in D-Mark:Deutschland86 - Der Laden lässt vom 18. bis 20. Oktober Produkte,Mode und Technik der 80er Jahre wiederaufleben.- Die Prime Original Serie Deutschland86 startet am 19. Oktoberexklusiv bei Amazons Video-Streaming-Service Prime Video.Vom 18. bis 20. Oktober lädt Amazon am Hackeschen Markt in Berlinzu einer Zeitreise in die 80er Jahre ein. Zur Feier der PrimeOriginal Serie Deutschland86 bei Amazons Video-Streaming-ServicePrime Video (Start am 19. Oktober 2018) können Kunden inDeutschland86 - Der Laden, dem Pop-up-Store zur Serie, Produkte, Modeund Technik der 80er Jahre erleben - und kaufen.Erlebnis- und Einkaufswelt im Stile der 80er JahreLust auf eine Runde am Tomy Racing Cockpit? Haben Sie schon denneuen BRAVO-Starschnitt? Oder die neue Kassette der Sex Pistols samtWalkman? Wollten Sie schon immer mal den Trainingsanzug der deutschenFußball-Nationalmannschaft WM 1986 überstreifen? Oder einfach eineRunde Risiko spielen?In Deutschland86 - Der Laden, dem Pop-up-Store von Prime Video,können Fans des liebsten Jahrzehnts der Deutschen aufErinnerungsreise zurück in die 80er Jahre gehen. Am Hackeschen Markt4 in Berlin bietet Deutschland86 - Der Laden eine Erlebniswelt ausMusik und Film, Technik und Alltag, Mode, Spiel und 80er-JahreKult-Produkten aus Ost und West. Das letzte Zeitalter vor Internetund Handy kannte auch den Euro noch nicht: Deshalb tauschen Kundenihre Euros für ein authentisches Einkaufserlebnis vor Ort in harteDeutsche Mark und können bei einem Flutschfinger nach Fundstückenstöbern, sich an Arcade-Spielautomaten austoben, oder einfach nur inErinnerungen schwelgen.Exklusive Eröffnungsfeier und TKKG Live-Hörspiel mitOriginalsprechern der Kult-ReiheAm 17. Oktober feiert Deutschland86 - Der Laden seine exklusiveEröffnungsfeier - moderiert von Johanna Klum - inklusive Live-Gig deszweimaligen Eurovision Song Contest Gewinners Johnny Logan.Medienvertreter können sich unter ostermei@amazon.de akkreditieren.Am Samstag, den 20. Oktober, um 14 Uhr, präsentiert Amazon Musicim Deutschland86-Store einen Leckerbissen für Hörspielfans: Ein Fallfür TKKG LIVE, mit Original-Sprechern der Kult-Hörspielreihe der 80erJahre. Neben den Synchronsprechern Sascha Draeger (Peter "Tim"Carsten, Originalstimme seit 1981), Manou Lubowski (Willi "Klößchen"Sauerlich, Originalstimme seit 1981), Rhea Harder-Vennewald (Gabriele"Gaby" Glockner) und Tobias Diakow (Karl Vierstein) begrüßtModeratorin Johanna Klum auch die mehrfach preisgekrönteHörspielproduzentin und Regisseurin Heikedine Körting (TKKG, Die Drei???, Fünf Freunde, etc) zum Interview. Medien können sich untermelhornf@amazon.de für die Veranstaltung akkreditieren.Deutschland86 - Der Laden ist vom 18. bis 20. Oktober amHackeschen Markt 4, Berlin, für Publikum zugänglich. Öffnungszeitensind von jeweils 8:00 Uhr morgens bis 20:00 Uhr abends.Über Deutschland86Die Prime Original Serie Deutschland86 ist die zweite Staffel derinternational erfolgreichen Serie Deutschland83. Alle zehn Episodenfeiern am 19. Oktober 2018 exklusiv bei Amazons Streaming-ServicePrime Video Premiere.Deutschland86 nimmt die Geschichte von Martin Rauch (Jonas Nay),seiner Tante Lenora (Maria Schrader) und ihrer Genossen von der HVAdrei Jahre nach Deutschland83 wieder auf. Von Moskau aufgegeben undhungrig nach Devisen zwingt die ostdeutsche Führung ihre Agenten inkapitalistische Experimente in aller Welt, um das sinkendesozialistische Schiff zu retten. 1983 für seine Sünden nach Afrikaverbannt, wird Martin nun zurück ins Feld geschickt. Dunkle Geschäfteund eine gefährliche Mission führen ihn nach Südafrika, Angola,Libyen, Paris, West-Berlin, und schließlich zurück in die DDR - wo ereine unmögliche Entscheidung fällen muss ...Pressekontakt:Amazon Deutschland Services GmbHPublic RelationsMarcel-Breuer-Str. 1280807 MünchenTelefon: 089 35803-530Telefax: 089 35803-481E-Mail: presseanfragen@amazon.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell