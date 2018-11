Unterföhring (ots) -- Eine Premiere der besonderen Art: Sky ermöglicht einzigartigeErlebnis-Nacht im Original U-Boot von "Das Boot" mit exklusivemPreview der ersten beiden Folgen der neuen Sky Event-Serie- Cosimo Möller, Sky: "Mit unseren Sky Original Productionsbringen wir unseren Kunden besten Content nach Hause. Nun ist esan der Zeit, den Content von 'Das Boot' hautnah erlebbar und ihnso zu ihrem Zuhause zu machen."- Buchbar ab 2. November auf Airbnb, weitere Infos aufhttps://sky.de/deinboot- Klassische Marketingkampagne über Kino, OOH, Print, Radio,Online sowie Social Media2. November 2018 - Am 23. November 2018 ist es soweit: Dann sticht"Das Boot", eine Koproduktion von Bavaria Fiction, Sky Deutschlandund Sonar Entertainment, auf Sky in See.Zum Start der mit Spannung erwarteten Event-Serie ermöglicht Skyjetzt ein außergewöhnliches Erlebnis: Vom 2. bis zum 14. Novemberkönnen Fans auf Airbnb für den symbolischen Preis von 9 Euro eineNacht im Original U-Boot von "Das Boot" in der Bavaria Filmstadt inMünchen buchen und zwischen dem 16. und 22. November in ungewohnterAtmosphäre vorab jeweils die ersten beiden Episoden der neuen SkyOriginal Production sehen. Alle weiteren Infos sind unterhttps://sky.de/deinboot verfügbar.Neben der einmaligen Aktion begleiten klassischeKommunikationsmaßnahmen die von Sky konzipierte Marketingkampagne.Cosimo Möller, Vice President Campaign Creation bei Sky Deutschland:"Mit unseren Sky Original Productions bringen wir unseren Kundenbesten Content nach Hause. Nun ist es an der Zeit, den Content von'Das Boot' hautnah erlebbar und ihn so zu ihrem Zuhause zu machen.Die Originalkulisse als Ort einer exklusiven Premiere der erstenbeiden Folgen ermöglicht es uns, den Start der Serie außergewöhnlichund aufmerksamkeitsstark zu bewerben. Die komplett in-houseentstandene Kampagne bedient sich zudem auf authentische undstimmungsvolle Weise der ergreifenden Handlung und zieht dieZuschauer auf besondere Art in ihren Bann."Die Kampagne:Die Aktion wird ab heute umfangreich über Social Media undInfluencer-Marketing sowie durch lokale Medien- sowieRadiokooperationen begleitet.Die klassische Marketingkampagne bespielt die Kanäle Kino, OOH,Print, Radio, Digital und Social Media. Außerdem sorgen Megaposter inMünchen und Hamburg für zusätzliche Aufmerksamkeit. Zentrales Motivder Kampagne sind die vor den Untiefen des Meeres abgebildetenDarsteller der Serie. Die weltbekannte Filmmusik von Klaus Doldingerin Wolfgang Petersens Film "Das Boot" aus dem Jahr 1981 kommt nun inmodernisierter Form in der Titelmusik der Serie zum Einsatz und wirdauch in der Marketingkampagne aufgegriffen. Für die Filmmusik derSerie verantwortlich zeichnet Matthias Weber ("Das finstere Tal","Das Wunder von Kärnten").Weitere Details zur Kampagne:- Kreation und Umsetzung: Sky Creative - Mediaagentur: MediacomÜber Das Boot:Die Geschichte der neuen Event-Serie "Das Boot" beginnt im Herbst1942, zu einer Zeit, in der die U-Boot-Kriegsführung während desZweites Weltkrieges immer brutaler wird. Im Herbst 1942 ist die U-612im besetzten Frankreich bereit für ihre Jungfernfahrt. Unter ihnenbefindet sich auch der neue Kaleu des U-Bootes, Klaus Hoffmann (RickOkon). Schnell hat die 40-köpfige Besatzung mit den beengten undklaustrophobischen Bedingungen unter Wasser zu kämpfen. Sie werdenkörperlich und mental an ihre Grenzen getrieben und schließlichbeginnen zwischen-menschliche Spannungen die Loyalitäten an Bord aufeine harte Probe zu stellen. In der Zwischenzeit gerät die Welt vonSimone Strasser (Vicky Krieps) in der Hafenstadt La Rochelle außerKontrolle. Simone ist hin- und hergerissen zwischen ihremZugehörigkeitsgefühl gegenüber Deutschland, der Résistance und einergefährlichen und verbotenen Liebe. Dabei lernt sie mehr über sichselbst als jemals zuvor und begibt sich in Lebensgefahr.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Stephanie SchlayerExternal CommunicationsTel. 089 9958 6867Stephanie.schlayer@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell