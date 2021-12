Zum Start der neuen Bundesregierung: Brücken bauen zwischen Ökologie und Ökonomie!

Berlin (ots) -Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. "Wir haben Cem Özdemir stets als Brückenbauer zwischen ökologischen und ökonomischen Notwendigkeiten wahrgenommen. Diese Eigenschaft ist eine gute und wichtige Basis für sein neues Aufgabenfeld. Die Landwirtschaft benötigt einen Minister, der nicht nach ideologischen Schwarz-Weiß-Mustern handelt. Politische Entscheidungen haben in der Landwirtschaft vielschichtige Folgen. Diese müssen beachtet und abgewogen werden", betont DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp.Er macht deutlich: "Die Landwirtschaft ist bereit, den eingeschlagenen Weg in eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Zukunft konsequent weiterzugehen. Das kooperative Geschäftsmodell der Genossenschaft bietet ideale Voraussetzungen, die Transformation der Landwirtschaft erfolgreich umzusetzen. Der DRV als politischer Spitzenverband der genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft erwartet eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und Cem Özdemir an dessen Spitze."Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.766 DRV-Mitgliedsunternehmen in der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen mit rund 92.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 64,5 Milliarden Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damit Eigentümer der Genossenschaften.Pressekontakt:Dr. Claudia DöringPresse und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 30 856214-440E-Mail: presse@drv.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell