Zum Start der Grillsaison: So wird der Gasgrill schnell wieder sauber / Deutscher Verband Flüssiggas empfiehlt Reinigung von Rost und Brennerabdeckung nach jedem Gebrauch (FOTO)

Berlin (ots) -Gasgrills sind deutlich leichter zu reinigen als Holzkohlegrills.Wie Rost und Brennerabdeckung mit dem sogenannten Ausbrennen schnellwieder sauber werden, erklärt der Deutsche Verband Flüssiggas e. V.(DVFG).Gasgrills sind in der Bedienung und Reinigung wesentlichkomfortabler als ihre mit Holzkohle betriebenen Pendants. Rost undBrennerabdeckung sollten nach jeder Nutzung von Grillgut-Restenbefreit werden, rät der DVFG. Beim Flüssiggas-Grill lässt sich diesganz leicht erledigen, indem man die Rückstände ausbrennt. DieBrennerabdeckungen, die sich unter dem Rost befinden, werden dabeigleich mit freigebrannt.Für das Ausbrennen den Deckel des Gasgrills schließen und dasGerät auf höchster Stufe erhitzen. Hierbei kann - je nachVerschmutzungsgrad - durchaus kräftiger Qualm entstehen. Steigt keinRauch mehr auf, ist der Vorgang abgeschlossen und das Gerät kannwieder abgeschaltet werden. Sobald der Grill abgekühlt ist, könnenRost und Brennerabdeckung mit Hilfe einer geeigneten weichenMessingbürste von den entstandenen Ruß- und Ascheresten befreitwerden. Bei einem Rost mit Antihaftbeschichtung gilt: um Kratzer zuvermeiden, sollte man hier nur einen Lappen verwenden. Scharfechemische Reinigungsmittel sind dank des Ausbrennens nicht nötig -sie könnten dem Material des Grills sogar schaden.Unter Umständen kann beim Grillen heruntertropfendes FettVerstopfungen in den kleinen Austrittsöffnungen der Brennerrohreverursachen. Erkennbar ist dies an der Farbe der Gasflamme: Sie istdann nicht mehr blau, sondern gelblich. Diese eher selten auftretendeVerunreinigung lässt sich wie folgt beseitigen: Die Rohre sollten derBedienungsanleitung entsprechend abmontiert werden. Anschließendkönnen die Austrittsöffnungen mit einer kleineren Spezialbürstegesäubert werden. Geeignete Bürsten sind bei vielen Grills bereits imLieferumfang enthalten oder im Fachhandel erhältlich.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird alsKraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.