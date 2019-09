Zum Start des Cannstatter Volksfests: Baden-Württemberg feiert neue GlücksSpirale-Rentnerin

München (ots) - Ob eine Spielteilnehmerin aus demRhein-Neckar-Kreis, die sich seit SamstagabendGlücksSpirale-Rentnerin nennen darf, gerne auf Volksfeste geht, istnicht bekannt. Das nötige Kleingeld für Achterbahn, gebrannte Mandelnund das eine oder andere Erfrischungsgetränk wäre zweifellos in Hülleund Fülle vorhanden.Ab sofort erhält sie Monat für Monat 10.000 Euro aufs Kontoüberwiesen - und das 20 Jahre lang. Warum? Weil sie mit ihremLottoschein auch an der GlücksSpirale-Ziehung vom letzten Samstagteilnahm und mit der siebenstelligen Gewinnzahl 8858528 ihresSpielauftrags den Hauptgewinn der Rentenlotterie abräumte.Für die Teilnahme an der Rentenlotterie hatte die neueGlücksSpirale-Rentnerin fünf Euro eingesetzt. Der Gesamtwert derRente entspricht einem Barwert von 2,1 Millionen Euro, den sie sichauf Wunsch auch auf einmal auszahlen lassen kann.Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente vonmonatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitereGeldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie "DieSieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rentevon 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt esWoche für Woche 3 x 1 Million Euro und weitere Gewinne in Höhe von10.000 Euro zu gewinnen.Pressekontakt:Oliver AlbrechtUnternehmenskommunikationPresse- und Öffentlichkeitsarbeit________________________________LOTTO BayernTheresienhöhe 1180339 MünchenTel.: 089/28655-586Mobil: 0174/3004722mailto:oliver.albrecht@lotto-bayern.deOriginal-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuell