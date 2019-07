Zum Sommerferienanfang an Schultüte und Sehtest denken (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Der anstehende Schulanfang beschäftigt Eltern und Kinder lange,bevor es losgeht. Ein passender Ranzen und Utensilien für denUnterricht sind besorgt, die Sporttasche ist gepackt und dieSchultüte gefüllt ... aber sieht das künftige Schulkind auch gut?Nur wer gut sieht, kann dem Unterricht uneingeschränkt folgen undden Schulweg sicher bewältigen. Da sich das Auge bei Kindern noch inder Entwicklung befindet und manchmal in der Lage ist, Sehfehler imAlltag auszugleichen, machen sich Sehschwächen nicht immer sofortbemerkbar. Oft äußern sich Fehlsichtigkeiten bei neuen, ungewohntenAnforderungen wie dem Lesen, Schreiben und Erkennen des Tafelbildesauch indirekt in allgemein schlechten Leistungen,Konzentrationsschwierigkeiten, einer unleserlichen Handschrift, einerungünstigen Körperhaltung beim Lesen und Schreiben oderKopfschmerzen. Eine regelmäßige Überprüfung des Sehvermögens solltebei Kindern deshalb genauso selbstverständlich zur Vorsorgedazugehören wie der Besuch beim Zahnarzt. Bei oben genanntenSymptomen und beim Verdacht auf eine Sehschwäche ist einAugenoptiker, Optometrist oder Augenarzt zunächst der richtigeAnsprechpartner.Für eine erste Einschätzung des Sehvermögens können sich Elternmit ihren Kindern ab vier Jahren unter folgendem Link in Form eineseigens für Kinder konzipierten Online-Sehtests spielerisch mit demThema befassen: www.1xo.de/kindersehtestDer Kindersehtest kann und soll die Überprüfung durch einenVertreter der oben genannten Berufsgruppen nicht ersetzen. EinSehtest beim Augenoptiker geht in der Regel schnell undunkompliziert. Wird hierbei eine Fehlsichtigkeit festgestellt, findetder Augenoptiker oder Optometrist zusammen mit Eltern und Kind diepassende Lösung in Form einer Kinderbrille, Sportbrille oderKontaktlinsen. Letztere eignen sich mit fachgerechter Anleitung,regelmäßiger Kontrolle und Begleitung der Eltern auch für Kinder injedem Alter.Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:Zentralverband der Augenoptiker und OptometristenSarah KösterAlexanderstraße 25a, 40210 Düsseldorf,Tel.: 0211/863235-0, Fax: 0211/863235-35www.zva.de, presse@zva.deOriginal-Content von: Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen - ZVA, übermittelt durch news aktuell