Zum Schwimmen im See ein Rettungsmittel mitnehmen

Baierbrunn (ots) - Wer im See oder im Meer weit hinausschwimmenmöchte, sollte immer ein Rettungsmittel mitnehmen. Dr. RolfEichinger, Notfallmediziner und Taucharzt in Hilpoltstein, empfiehltim Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau", sich zum Beispiel ein Seilum den Bauch zu binden, an dem ein Schwimmbrett befestigt ist. "Wenndas Seil etwa drei Meter Länge hat, stört das Hilfsmittel nicht",sagt er. Ratsam ist, auch Taucherbrille und Schnorchel mit ins Wasserzu nehmen. Auch diese Hilfsmittel kann man an einer längeren Schnurtragen. "Wenn Sie müde werden, setzen Sie beides auf, legen sich aufden Bauch und entspannen ein paar Minuten", rät Eichinger. "Luftbekommen Sie durch den Schnorchel." Auf diese Weise geht man nichtunter, dafür sorgt die Luft in der Lunge. So sollte man sich auchverhalten, wenn man einen Krampf bekommt: Flach aufs Wasser legen, ambesten auf den Rücken, Ruhe bewahren, abwarten, die betreffendeExtremität strecken. Auch hier kann ein Schwimmbrett sehr nützlichsein. Die wichtigsten Tipps, wie man sich vor Gefahrenquellen imWasser schützen kann, finden Leserinnen und Leser in der aktuellen"Apotheken Umschau".