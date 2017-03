Baierbrunn (ots) - Gallensteine gelten als Volksleiden, jederfünfte bis sechste Deutsche ist betroffen. Sind sie einmal da, kannman sie nicht einfach "wegessen". Mit dem richtigen Lebensstil lässtsich aber vorbeugen. Zum Schutz vor Gallensteinen sollte manmöglichst keine Mahlzeiten auslassen. "Und keinesfalls Fett zu starkreduzieren", empfiehlt Medizinprofessor Frank Lammert aus Homburg ander Saar im Apothekenmagazin ""Senioren Ratgeber". Der Nährstoffreizt die Gallenblase, sodass sie ihren bitteren Saft in denZwölffingerdarm entleert, um dort die Fettverdauung anzustoßen. Dabeiwerden auch Gallengrieß und kleinste Bröckchen aus dem Speichergepumpt, ehe sie zu echten Steinen heranwachsen. "Regelmäßiges Essenist wie eine Selbsttoilette für das Organ", so Lammert. ÜberflüssigeKilos gilt es dabei aber unbedingt zu vermeiden. Denn dieHauptauslöser für Gallensteine sind dem Experten zufolge Übergewichtund zu wenig Bewegung. Wichtig ist daher eine ausgewogene Ernährung.Der Münchner Ernährungsmediziner Professor Johannes Wechsler rät,dreimal am Tag Gemüse oder Obst zu essen, je zweimal die WocheFleisch und Fisch und dreimal vegetarisch. Zudem sollte man mitOliven- oder Rapsöl kochen und auf Vollkorn umsteigen.Dieser Beitrag ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichungfrei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 3/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell