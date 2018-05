Berlin (ots) - In diesem Monat startet die BetriebskrankenkasseVerkehrsbau Union (BKK·VBU) das groß angelegte Projekt "Gesunde Biene- gesunder Mensch". Mit mehreren Aktionen macht die BKK·VBU auf dieschwierige Lage der Bienen aufmerksam und setzt sich fürArtenvielfalt sowie einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcenein. "Ein verantwortungsbewusster Umgang mit unserer Natur istwesentlicher Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsziele. Die Gesundheitdes Menschen hängt untrennbar von einer gesunden Umwelt ab, deshalbmachen wir uns für die Rettung der Bienen und den Erhalt ihresLebensraumes stark", sagt Dorothee Christiani,Nachhaltigkeitsmanagerin bei der BKK·VBU.In ihren ServiceCenter, auf Veranstaltungen, in Kindergärten undSportvereinen verteilt die BKK·VBU insgesamt 10.000Wildpflanzen-Saattütchen, um auf das Problem aufmerksam zu machen undein Bewusstsein für die Förderung der Artenvielfalt zu schaffen.Gleichzeitig erhalten die Kunden die Möglichkeit, sich praktisch amProjekt zu beteiligen.Seit diesem Monat hält die BKK·VBU in Hamburg im SaisongartenRamcke auch ein eigenes Bienenvolk mit bereits über 8.000 Tieren.Außerdem hat die Krankenkasse Patenschaften für weitere Bienenvölkerzum Beispiel in Zweibrücken übernommen. "Die Bienen sind unsereBotschafter für Artenvielfalt. Sie machen das Thema erlebbar undgeben der Aktion ein Gesicht", so Dorothee Christiani.In Deutschland verringert sich die Anzahl von Honig- undWildbienen jährlich, was sich auf die Gesundheit der Menschenauswirkt. Die fleißigen Tierchen bestäuben über 80 Prozent derPflanzen. Wenn sie ausfallen, könnte es Ernteeinbußen von Obst undGemüse von bis zu 90 Prozent geben. Für den Menschen bedeutet das,dass wichtige Vitamin- und Mineralstoffquellen, die für eineausgewogene Ernährung essentiell sind, wegfallen würden.Weitere Informationen gibt es unterwww.meine-krankenkasse.de/ratgeber/gesund-leben/gesunde-biene/Pressekontakt:Sylvie RenzBKK·VBUUnternehmenskommunikation | PresseLindenstraße 67, 10969 BerlinTel.: (0 30) 7 26 12-13 16sylvie.renz@bkk-vbu.dewww.meine-krankenkasse.deOriginal-Content von: BKK VBU, übermittelt durch news aktuell