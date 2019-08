Zum Schulanfang: Drei Tipps, wie Kinder sicher zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten kommen

Berlin (ots) - "Mitmachen und Elterntaxi stehen lassen!" - DasDeutsche Kinderhilfswerk und der ökologische Verkehrsclub VCD rufenzum Schulbeginn alle Kinder dazu auf, den Schulweg möglichst zu Fuß,mit dem Roller oder dem Fahrrad zurückzulegen. Denn fast die Hälftealler Grundschulkinder in Deutschland wird mit dem Auto zur Schulegefahren. Laut der Studie "Mobilität in Deutschland" von 2017 sind es43 Prozent. Nur rund ein Drittel der Kinder geht zu Fuß, 13 Prozentkommen mit dem Fahrrad und 10 Prozent mit dem Bus. Laufen Kinderschon morgens zu Fuß zur Schule oder zum Kindergarten, fördert diesihre körperliche und geistige Entwicklung. Die Kinder lernen dabei,sich selbstständig und sicher im Verkehr zu bewegen. Aktive Kindersind den Tag über entspannter und können sich besser konzentrieren.Gerade zum Schulstart der Erstklässler ist es wichtig, die Kinder vonAnfang an in ihrer Eigenständigkeit zu unterstützen und abSchulbeginn mit ihnen sichere Wege zu Schule und Kita zu Fußeinzuüben.Das Deutsche Kinderhilfswerk und der VCD geben Eltern,Erzieherinnen und Erziehern sowie Lehrkräften drei Tipps, wie Kindersicher ohne Elterntaxi zur Schule und zum Kindergarten gelangenkönnen.Tipp 1: Laufgemeinschaften bildenFür den Weg zur Schule können Eltern oder auch Kinder selbstsogenannte Laufbusse organisieren. Hierbei werden anunterschiedlichen Stellen vor Ort Haltestellen vereinbart, an denensich die Kinder aus der Nachbarschaft verabreden, um von dort ausgemeinsam zur Schule zu gehen. Kinder, die zusammen mit Freunden denSchulweg zurücklegen, lernen, auf andere aufzupassen. Ihr sozialesVerhalten wird gefördert und sie können auf dem Weg zur SchuleFreundschaften pflegen oder schließen.Tipp 2: Roller- und Fahrradständer bauenIst der Schulweg zu lang zum Laufen, sind Tretroller oderFahrräder eine gute Alternative. Roller- und Fahrradständer vorSchulen und Kitas helfen den Kindern, ihre Fortbewegungsmittel sicherund ordentlich abzuschließen. Dabei lernen sie außerdem, sicheigenverantwortlich um ihre Roller und Fahrräder zu kümmern. Zunächstsollten Eltern den Kontakt mit der Schulleitung aufnehmen, um denBedarf abzuklären. Ist dieser geregelt, ist es oft hilfreich, wennsich die Schulleitung oder eine Gruppe von Eltern um einen lokalenSponsor bemüht. Gemeinsam kann Material angeschafft und die Montagevorgenommen werden.Tipp 3: Schulstraßen beantragenUm die unübersichtlichen und gefährlichen Situationen durchElterntaxis vor Schulen und Kitas in den Griff zu bekommen, habenEltern die Möglichkeit, einen Brief an ihre Schulleitung zuschreiben. Schulleitungen können sich wiederum an die Kommunen wendenund diese dazu auffordern, die Straße vor der Schule oder Kita alsSchulstraße mit temporären Durchfahrtsbeschränkungen auszuweisen,wenn es die Lage der Schule erlaubt. Das Deutsche Kinderhilfswerk undder VCD unterstützen die Eltern sowie die Schulleitung mit jeweilseiner Briefvorlage. Beide können online unterwww.zu-fuss-zur-schule.de/Briefvorlagen_Schulstrasse.pdfheruntergeladen werden.Stephanie Päßler, VCD-Projektleitung "Zu Fuß zur Schule und zumKindergarten": "Viele Eltern fahren ihre Kinder mit dem Auto direktbis vor das Schultor oder die Kita, damit sie sicher ankommen. Dochgerade diese Elterntaxis machen den Schulweg gefährlicher und sorgenvor vielen Schulen und Kitas für Chaos. Sind weniger Autos unterwegs,werden die Straßen sicherer und die Luft vor den Schulen wird besser.Mit unseren Tipps möchten wir Eltern und Schulen unterstützen, damitKinder auch zu Fuß oder mit dem Rad oder Roller sicher undselbstständig zur Schule und zum Kindergarten kommen."Claudia Neumann, Expertin für Spiel und Bewegung des DeutschenKinderhilfswerkes: "Ein eigenständig zurückgelegter Schulweg sorgtfür mehr Bewegung im Alltag der Kinder, bringt Spaß, fördert dieSelbstständigkeit und ist zudem gut für die Umwelt. Um das Elterntaxiüberflüssig zu machen, greifen wir Eltern und Schulen gern mitkonkreten Anregungen für die praktische Umsetzung vor Ort unter dieArme. Außerdem geben wir Handlungsempfehlungen, um das grundsätzlicheElterntaxiproblem mit Hilfe von Politik und Verwaltung nachhaltig zulösen."Unter dem Motto "Mitmachen und Elterntaxi stehenlassen!" rufen dasDeutsche Kinderhilfswerk und der ökologische Verkehrsclub VCD vom 16.bis 27. September 2019 Schulen und Kindertageseinrichtungen in ganzDeutschland zu den Aktionstagen "Zu Fuß zur Schule und zumKindergarten" auf. Im letzten Jahr hatten rund 80.000 Kinder aus mehrals 3.500 Schulklassen in ganz Deutschland mitgemacht. Wer auch indiesem Jahr während der Aktionstage zu Fuß, mit dem Rad oder demRoller zur Schule oder Kindertagesstätte kommt oder kommen möchte,kann sich unter www.zu-fuss-zur-schule.de anmelden. Auf der Webseitekönnen auch Aktions- und Spielideen eingesehen, die konkreten Tippsheruntergeladen sowie Materialien bestellt werden. Zudem nehmen allebis Ende August online registrierten Projekte an einemIdeenwettbewerb teil, bei dem es tolle Preise zu gewinnen gibt.Weitere Informationen:Aktionstage "Zu Fuß zur Schule": www.zu-fuss-zur-schule.deWeitere Tipps für den sicheren Schulweg:www.vcd.org/sicher-zur-schule.htmlDer ökologische Verkehrsclub VCD ist ein gemeinnützigerUmweltverband, der sich für eine umweltverträgliche, sichere undgesunde Mobilität einsetzt. Im Mittelpunkt steht dabei der Mensch mitseinen Bedürfnissen und Wünschen für ein mobiles Leben. Seit 1986kämpft der VCD für ein gerechtes und zukunftsfähiges Miteinanderzwischen allen Menschen auf der Straße - egal, ob sie zu Fuß, auf demRad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs sind. Dafür arbeitet ervor Ort mit zwölf Landesverbänden und rund 140 Kreisverbänden undOrtsgruppen, bundesweit und europaweit vernetzt. Rund 55.000Mitglieder, Spender und Aktivistinnen unterstützen die Arbeit des VCDfür eine zukunftsfähige Mobilität.Das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. setzt sich seit mehr als 45Jahren für die Rechte von Kindern in Deutschland ein. Die Überwindungvon Kinderarmut und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen anallen sie betreffenden Angelegenheiten stehen im Mittelpunkt derArbeit als Kinderrechtsorganisation. Der gemeinnützige Vereinfinanziert sich überwiegend aus privaten Spenden, dafür stehen seineSpendendosen an ca. 40.000 Standorten in Deutschland. Das DeutscheKinderhilfswerk initiiert und unterstützt Maßnahmen und Projekte, diedie Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von derenHerkunft oder Aufenthaltsstatus, fördern. 