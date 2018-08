Zum Orang-Utan-Tag (19.8.): Nur 19 von 52 Orang-Utan-Populationen überlebensfähig / Staudamm bedroht neuentdeckte Art in Indonesien

Berlin (ots) - Waldbrände, Plantagen, Industrialisierung oderWilderei - die Liste der Bedrohungen für die selten gewordenenOrang-Utans ist lang. Die Schlinge zieht sich immer enger um den Halsunserer nahen Verwandten in Südostasien. Mittlerweile gelten nur noch19 der 52 bekannten Populationen der Menschenaffen als langfristigüberlebensfähig. Darauf weist der WWF anlässlich desWelt-Orang-Utan-Tages am Sonntag hin.Besonders bedroht ist nach Angaben der Umweltschützer die erstkürzlich entdeckte Art des Tapanuli-Orang-Utans (Pongo tapanuliensi)auf der indonesischen Insel Sumatra. Mit nur 800 Individuen handeltes sich um die seltenste Menschenaffenart der Welt. Plantagen undGoldminen nagen an dem verbleibenden Lebensraum von rund 1.000Quadratkilometern, der damit nur wenig größer ist als die StadtBerlin. Ein großes Wasserkraftwerk am Batang-Toru-Fluss in ihremwichtigsten Verbreitungsgebiet droht den Tapanulis nun den Rest zugeben. Etwa 100 Quadratkilometer Wald würden dauerhaft überflutet.Durch Bauwerke und Infrastruktur würde sich der Verlust auf 25Prozent ihres Lebensraumes summieren.Allein aufgrund der aktuell bereits fortschreitenden Zerstörungseines Lebensraumes für Plantagen und die Förderung von Bodenschätzengehen Fachleute davon aus, dass die Zahl der Tapanuli-Orang-Utans bisMitte des Jahrhunderts um über 80 Prozent einbrechen könnte. Doch indieser Prognose ist der Staudamm noch nicht eingerechnet, so der WWF:"Das geplante Wasserkraftwerk im Kerngebiet drängt die seltenenOrang-Utans näher an den Abgrund und könnte ihr Schicksal endgültigbesiegeln. Das Problem ist nicht nur die damit einhergehendeVernichtung ihres Lebensraumes. Der Staudamm würde ihre Heimat weiterfragmentieren und die einzelnen Populationen voneinander trennen.Noch leben die Tiere in einem relativ schwer zugänglichen TeilSumatras. Doch mit dem Kraftwerk kommen Straßen und mit ihnen dieWilderer. Auch das Geschäft mit Plantagen und Bergwerken wird nocheinfacher und lukrativer. Das Kraftwerk droht der Dominostein zuwerden, der alles zum Einsturz bringt", warnt Carola Wehr,Indonesien-Referentin beim WWF Deutschland.Trotz zahlreicher Proteste liegt bereits eine Baugenehmigung fürdas Megaprojekt vor. Das ausführende chinesische UnternehmenSinohydro hat nach Angaben des WWF bereits mit den Vorbereitungen wieKonstruktionsplanung, Flächenakquise und dem Bau von Straßen undLeitungen begonnen. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant. Der WWFfordert von der indonesischen Regierung eine Neubewertung desProjekts. Nachhaltigkeitsaspekte seien im Planungsverfahren viel zukurz gekommen, außerdem stehe man mit der Entdeckung derTapanuli-Orang-Utans vor einer völlig anderen Situation:"Die Entdeckung einer neuen Menschenaffenart ist eine biologischeSensation und die der Tapanulis könnte das letzte Mal sein, dass diesüberhaupt gelingt. Das Überleben dieser seltenen Tiere ist eineMenschheitsaufgabe. Ihr Lebensraum muss umfassend unter Schutzgestellt werden. Dazu gehört auch eine Verlegung des Staudamms. Einderart großes Kraftwerk wird die Natur immer in Mitleidenschaftziehen, aber der aktuell geplante Standort ist der Super-Gau für dieOrang-Utans", so Carola Wehr.Hintergrund Tapanuli-Orang-Utan:Der Tapanuli-Orang-Utan lebt ausschließlich im nördlichen Teil derindonesischen Insel Sumatra. Dort kommt er im Batang-Toru-Wald in derProvinz Sumatera Utara vor. Der Wald erstreckt sich über Höhenlagenvon 150 bis 1.800 Meter. Das gesamte Verbreitungsgebiet desTapanuli-Orang-Utans wird auf eine Fläche von rund 1.000Quadratkilometer geschätzt, wobei sich die Tiere auf mittelhoheGebirgslagen von 300 bis 1.300 Meter beschränken.Tapanuli-Orang-Utans erreichen wie ihre nahen Verwandten, dieSumatra- und Borneo-Orang-Utans, eine Kopf-Rumpf-Länge von bis zu 1,5Metern und ein Gewicht von bis zu 90 Kilogramm. Mit 800 Individuensind die Tapanulis die seltenste Menschenaffenart über-haupt unddeutlich seltener als Sumatra- und Borneo-Orang-Utans (mit 14.000bzw. 54.000 Individuen). Die 800 Tapanulis teilen sich in mehrerevoneinander räumlich getrennte Populationen auf, von denen nur diegrößte mit etwa 500 Individuen als überlebensfähig gilt. Sie wäre vondem geplanten Wasserkraftwerk am stärksten betroffen.Pressekontakt:WWF World Wide Fund For NatureImmo FischerTelefon: +49 30 311777 427E-Mail: immo.fischer@wwf.deOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuell