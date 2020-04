Zum Muttertag hält bloomon, der Online-Florist für Premium Blumen, etwas Neues bereit: Das bloomon Geschenk-Bouquet (FOTO)

Amsterdam (ots) - NEU: Das Geschenk-BouquetÄhnlich wie bei den originalen bloomon Sträußen wechselt das Design des Geschenk-Bouquets regelmäßig und saisonal. Das Geschenk-Bouquet besteht aus einer Vielfalt an besonderen Blumen der Saison. Es wird in einem eleganten Karton verpackt und sicher inklusive Grußkarte, sowie Sendungsverfolgung innerhalb weniger Tage geliefert.Ab sofort lassen sich die frischen Bouquets als Überraschung oder Geschenk erstmalig ohne bloomon Account bestellen. Beim niederländischen Online-Floristen konnte man das wöchentliche bloomon Original-Bouquet zwar schon immer an Freunde, Familie oder Geschäftspartner senden, jedoch bis dato nur, wenn man selbst einen bloomon Account besaß.Das limitierte Muttertags-Bouquet ist bis einschließlich Freitag den 8. Mai 2020 lieferbar. Für eine pünktliche Lieferung sollte das Geschenk bis 19 Uhr am 6. Mai 2020 bestellt werden. Das Geschenk-Bouquet im Muttertags-Design gibt es einzeln (Preis 34,95 Euro inkl. Versand) oder im Set mit exklusiver Vase (Preis 44,90 Euro inkl. Versand) unter http://www.bloomon.de/order/giftingNEU: FlowergramAuch bloomon's kürzlich gelaunchtes Trockenblumenprodukt "Flowergram" gibt es anlässlich des Muttertags in einem besonderen Design. Die limitierte Edition enthält romantische Rosen, verspielte Gräser und duftenden Lavendel. Die Trockenblumen werden sicher verpackt mit einem Display aus Holz geliefert, in dem vorgefertigte Steckplätze eingelassen sind - hier einfach die Blumen hineinstecken! Eine Grußkarte kann optional für 1,95 Euro hinzugefügt werden.Das bloomon Flowergram im Muttertags-Design (Preis 22,95 Euro) ist erhältlich unter http://www.bloomon.de/order/giftingbloomon Geschenk-GutscheinFür diejenigen, die es dem Empfänger selbst ermöglichen wollen, frische Blumen-Bouquets und Zubehör auf http://www.bloomon.de zu bestellen, gibt es die Option des stilvoll verpackten Gutscheins: Sie wählen die Größe und Anzahl der Lieferungen, die Sie verschenken möchten und bestimmen somit das Guthaben. Die Lieferungen stoppen automatisch, sobald das Guthaben aufgebraucht ist.Preis ab 24,95 EUR inklusive persönlicher Grußkarte und Versand. Die Gutscheine werden innerhalb von 5 Werktagen geliefert. Erhältlich unter http://www.bloomon.de/order/giftingÜber bloomonbloomon ist ein Online-Florist für Premium Blumen. Die frischen, stilvollen Blumen der Saison werden ohne Umwege vom Erzeuger direkt an die Haustür geliefert. Der Versand erfolgt kurz nach dem Pflücken - gut gewässert und frei Haus. Die Bouquets bleiben so länger frisch und das für mindestens zehn Tage. Das hauseigene Floristen-Team kreiert jede Woche neue Arrangements des mittlerweile bekannten bloomon Original Bouquets - einem modernen, luftigen und verspielten Strauß - in drei Größen. bloomon liefert seine Blumen auf der Basis eines flexiblen Abonnements und wurde 2014 von Patrick Hurenkamp, Bart Troost und Koen Thijssen gegründet. Ihre Mission: Freude mit Blumen verbreiten. http://www.bloomon.dePressekontakt:Für weitere Informationen oder Bildmaterial wenden Sie sich bitte an:Alexandra Birkel & Pia KnaflaPR & Communication bloomonpresse@bloomon.de http://www.bloomon.de/pressebloomonHelmholtzstraat 61E1098 LE AmsterdamWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131260/4583606OTS: bloomonOriginal-Content von: bloomon, übermittelt durch news aktuell