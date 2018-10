Königstein im Taunus (ots) - Dass eine positive Lebenseinstellungnicht nur den Geist, sondern auch den Körper beeinflusst, bestätigenForscher. Davon ist auch Gertrud E. Warnecke, Gründerin des'Internationalen Tages der Optimisten am 10.10' (2014) überzeugt. Sieist auch Erfinderin und Chefredakteurin des Online-POSITIV-MAGAZINS(www.positiv-magazin.de).Zahlreiche Studien belegen, dass Optimisten länger und gesünderleben. So fand der bekannte Psychologe Ralf Schwarzer an mehrerenhundert Herz- und Lungenpatienten heraus, dass sich Optimisten nachder Operation besser erholten, zufriedener waren und schneller wiederan den Arbeitsplatz zurückkehrten.Auch Bestseller-Autor Steven Pinker erklärt in seinem neuen Buch"Aufklärung jetzt" wie wir in unser Leben eine Prise Optimismusbringen und beweist in einer fulminanten Studie, dass unser Lebenstetig viel besser geworden ist, dass wir heute länger, gesünder,sicherer, glücklicher, friedlicher und wohlhabender leben denn je.Auch wenn wir immer wieder mit negativen Informationen überhäuftwerden und vieles zum Heulen ist, lohnt es sich, POSITIV zu denken.Schon Hermann Hesse erkannte: "Fühle mit allem Leid der Welt - aberrichte deine Kräfte nicht dorthin, wo du machtlos bist, sondern zumNächsten, dem du helfen, den du lieben und erfreuen kannst."Es ist sehr traurig und schlimm, was so alles in unserer schönenWelt passiert, das können wir nicht wegdiskutieren - und meist auchnicht ändern. Jedoch: Was wir nicht ändern können, das sollten wirauch nicht zu sehr an uns herankommen lassen, denn es belastet unsnur und nimmt uns die Kraft zum Durchhalten und um "trotzdem"optimistisch in die Zukunft zu schauen.Es nutzt also nichts, ob wir nun positiv oder negativ denken -dann doch gleich positiv, denn allein der Glaube an das Gute wirktWunder. Es gibt doch soviel Schönes, Liebens- und Lobenswertes, daswir oft gar nicht mehr wahrnehmen.Treffen Sie sich mit lieben Freunden, sagen Sie ihnen etwasNettes, reservieren Sie einen Platz im Theater, in der Oper oder imKino - schmieden Sie Pläne für einen Kurzurlaub, für eineErlebnisreise. Und genießen Sie den "Internationalen Tag derOptimisten"."Nur das fröhliche Herz allein ist fähig, Wohlgefallen am Guten zuempfinden", sagte schon Immanuel Kant (1724-1804).Pressekontakt:Gertrud E. WarneckePRESSE- und PR-BÜRO / Redaktionsleitung Online POSITIV-MAGAZINDebusweg 661462 Königstein im TaunusTel. 06174-24233, Fax: 06174-24333, Mobil: 0174-3248777warnecke@positiv-magazin.de - www.positiv-magazin.deOriginal-Content von: positiv-MAGAZIN, übermittelt durch news aktuell