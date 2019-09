Zum Internationalen Tag des Kaffees am 1. Oktober: Deutsche Umwelthilfe fordert Klimaschutz-to-go mit Mehrwegbechern

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Berlin (ots) - Jährlicher Verbrauch von 2,8 MilliardenTo-Go-Bechern für Heißgetränke ist massives Umweltproblem - Verbrauchder Einwegbecher entspricht Abfallberg von 28.000 Tonnen - DeutscheUmwelthilfe fordert bundesweites Mehrwegbechersystem mit Pfand -Große Kaffeehausketten müssen sich an Pfandsystem beteiligen undWegwerftrend beenden - Reduktionsziel für Coffee-to-go-Einwegbechernotwendig - Ausschank von Kaffee in Einwegbechern für denVor-Ort-Konsum muss beendet werdenAnlässlich des Internationalen Tag des Kaffees am 1. Oktoberfordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ein bundesweitesMehrwegbechersystem mit Pfand und ein Reduktionsziel fürCoffee-to-go-Becher. Rund 2,8 Milliarden Einwegbecher fürHeißgetränke Außer-Haus werden pro Jahr in Deutschland verbraucht.Das entspricht 5.300 Einwegbechern pro Minute und verursacht jährlich28.000 Tonnen Abfall, der häufig in Parks, auf öffentlichen Plätzenund Straßen landet. Die DUH fordert Kaffeehausketten, Bäckereien undKantinenbetreiber auf, keine Einwegbecher für den Konsum vor Ort zuverwenden.Einwegbecher gehören zu den zehn kunststoffhaltigenEinwegprodukten, die am häufigsten an Stränden der EU gefundenwerden. Sie vermüllen zudem Parks und öffentliche Plätze inInnenstadtbereichen. Dies ist nicht nur ein massives Umweltproblem,weil Mikroplastik freigesetzt wird, sondern führt auch zu hohenEntsorgungskosten. Weggeworfene Einwegbecher füllen jeden Tag 22.000herkömmliche 50-Liter Mülleimer. Durch die massenhafteBecherproduktion wird zusätzlich der Klimawandel angeheizt."Wir brauchen endlich eine bundesweite Lösung des Becherproblems.Große Coffee-to-go-Ketten, Bäckereien und Kantinenbetreiber müssenein flächendeckendes System mit Mehrwegpfandbechern aufbauen, so wieviele Verbraucher es bei Mehrwegflaschen für Mineralwasser bereitskennen. So kann ein Großteil der Ressourcen, die für die Herstellungvon jährlich rund 2,8 Milliarden Einwegbechern nötig sind, eingespartund das Klima entlastet werden. Mit Mehrwegbechern wird der Kaffeefür unterwegs zum Klimaschutz-to-go", sagt die StellvertretendeDUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz."Es gibt inzwischen einzelne Mehrwegsysteme für Coffee-to-go,jedoch sind diese zumeist regional begrenzt und die Teilnehmer eherKleinstverkaufsstellen. Die Mehrwegsysteme können bereits jährlicheEinsparungen von Millionen Einwegbechern erzielen, doch muss das Zieldie Vermeidung von Milliarden Einwegbechern sein.Mehrwegbechersysteme stecken noch in den Kinderschuhen. Das Problemkann nur gelöst werden, wenn auch die großen Kaffeehauskettenmitmachen. Ein nationales Minderungsziel für Einwegbecher könnte denMehrwegumstieg beschleunigen", erklärt der DUH-Leiter fürKreislaufwirtschaft Thomas Fischer.In einer im Mai 2019 veröffentlichten Studie des Umweltbundesamteszu Coffee-to-go-Bechern wurde als wirksame Maßnahme zur Verringerungdes Einwegbechermülls ein Minderungsziel von 50 Prozent bis 2022 imVergleich zu 2016 vorgeschlagen. Nach Einschätzung der DUH sollte einMinderungsziel allerdings verbindlich und noch ambitionierter sein.So wäre laut dem Umweltschutzverband bis 2022 auch ein Reduktionszielvon 70 Prozent denkbar."Der Konsum von Kaffee in Einwegbechern vor Ort in denVerkaufsstellen ist nicht notwendig und völlig inakzeptabel. Dochnoch immer werden in vielen Kaffeeverkaufsstellen wieselbstverständlich Einwegbecher herausgegeben. Gastronomen solltengrundsätzlich keine Einwegbecher für den Konsum vor Ort in derVerkaufsstelle herausgegeben. Sie sollten ihre Mitarbeiterinnen undMitarbeiter so schulen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher immergefragt werden, ob sie ihren Kaffee vor Ort to-stay oder außerhalbto-go genießen wollen", sagt Metz.Hintergrund:Die DUH setzt sich im Rahmen des Projekts "Mehrweg. Mach mit!" fürden Einsatz klimafreundlicher Getränkeverpackungen ein. Das Projektist Teil der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung undwird durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleareSicherheit gefördert, aufgrund eines Beschlusses des DeutschenBundestages.Links:Informationen zur Klimafreundlichkeit von Bechersystemen fürCoffee-to-go https://www.mehrweg-mach-mit.de/to-go-becher/Pressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400867-43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell