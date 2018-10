Zum Gedenktag 80 Jahre Novemberpogrome: ZDF/3sat-Doku über Geschichte der Juden mit Christopher Clark und weitere Programme (FOTO)

Mainz (ots) -Zum Gedenktag 80 Jahre nach den Novemberpogromen 1938 und mitBlick auf aktuelle antisemitische Vorfälle im In- und Ausland zeigenZDF und 3sat eine neue Dokumentation über die Geschichte der Judenund des Antisemitismus in Europa. Der Zweiteiler "EXODUS?" ist amSonntag, 4. November 2018, 19.30 Uhr, und am Dienstag, 6. November,20.15 Uhr, im ZDF zu sehen. 3sat zeigt eine 90-minütige Fassung vorabam Mittwoch, 31. Oktober 2018, 20.15 Uhr. Moderiert werden die Filmevon Cambridge-Historiker Prof. Christopher Clark.Warum werden Juden immer wieder Opfer von Diskriminierung undAngriffen? Welche Traditionen gehen auf das Judentum zurück, welcheWerte, die aus Europa nicht mehr wegzudenken sind, hat es geschaffen?Diesen Fragen geht Christopher Clark nach und besucht bedeutendeSchauplätze in Europa und im Nahen Osten. Der gebürtige Australierspricht mit Historikern, Angehörigen jüdischer Gemeinden, Zeitzeugender Pogrome sowie mit gesellschaftlichen und politischen Akteuren,auch an antisemitischen Brennpunkten.Die Dokumentation ist eine ZDF/3sat-Auftragsproduktion derInterscience Film. Produzent und Regisseur ist Gero von Boehm. DieRedaktion haben Stefan Brauburger, Georg Graffe und Anja Greulich,die Leitung hat Prof. Peter Arens (ZDF-Hauptredaktion "Geschichte undWissenschaft"). Fachberater der Dokumentationen sind die Historikerinund Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TUBerlin, Prof. Stefanie Schüler-Springorum, und Prof. Andreas Nachama,Historiker, Rabbiner und jüdischer Präsident des DeutschenKoordinierungsrates der Gesellschaften für Christlich-JüdischeZusammenarbeit. Der Verband der Geschichtslehrer Deutschlandserstellt zur Dokumentation begleitende Unterrichtsmaterialien.Die beiden "EXODUS?"-Folgen sind ab Samstag, 3. November 2018,vorab in der ZDFmediathek abrufbar. Darüber hinaus gibt es einWebvideo, das ab Samstag, 3. November 2018, 10.00 Uhr, in derZDFmediathek und ab Sonntag, 4. November 2018, 10.00 Uhr, auf demYouTube-Kanal "Terra X Natur & Geschichte" veröffentlicht wird. AlleVideos sind zum Embedding mit Verweis auf "Terra X" für alleInteressierten freigegeben.Auch das Geschichtsmagazin "ZDF-History" am Sonntag, 4. November2018, 23.45 Uhr, befasst sich unter dem Titel "Verwüstet, zerstört,entrechtet" mit den Novemberpogromen. Am Freitag, 9. November 2018,überträgt das ZDF live ab 9.00 Uhr die Gedenkstunde aus dem DeutschenBundestag (Kommentar: Micha Wagenbach). Um 10.50 Uhr wird dieÜbertragung mit der Gedenkfeier des Zentralrats der Juden aus derSynagoge Rykestraße in Berlin fortgesetzt (Kommentator: MartinCordes).ZDFinfo sendet am Freitag, 9. November 2018, von 18.45 bis 5.30Uhr eine lange Themenstrecke mit den Dokumentationen "SchindlersListe - Eine wahre Geschichte" und "Jerusalem - ewiger Kampf um dieHeilige Stadt", mit acht Folgen der Reihe "Die Wahrheit über denHolocaust" sowie den beiden Folgen "EXODUS?".Der KiKA zeigt am Freitag, 9. November 2018, 19.30 Uhr, dashistorische Drama "Fannys Reise" und am Samstag, 10. November2018,15.30 Uhr, den Puppen-Stopptrick "Chika, die Hündin im Ghetto".https://presseportal.zdf.de/pm/exodus/https://youtube.com/channel/UCA3mpqm67CpJ13YfA8qAnowhttps://presseportal.zdf.de/pm/zdf-fuer-kika-5https://facebook.com/ZDFterraXhttps://instagram.com/terraX/https://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/exodusPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-121213sat PressestelleTelefon: +49-6131-70-16407Original-Content von: 3sat ZDF, übermittelt durch news aktuell