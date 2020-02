Zum Europäischen Tag des Notrufs 112 am 11.2.2020: Brandschutz macht Schule / Die Sieger des ersten bundesweiten Schülerwettbewerbs stehen fest (FOTO)

Berlin (ots) - Mit ihrem Projekt "Brandschutz von Jugendlichen für Jugendliche"haben die Schüler*innen der Friedrich-Schiller-Schule Heusweiler im Saarland denbundesweiten Schülerwettbewerb "120 Sekunden, um zu überleben!" gewonnen. DerEntscheidung ging ein öffentliches Voting über drei Wochen voraus. Das Preisgeldfür den ersten Platz in Höhe von 3.000 Euro haben Claudia Groetschel von derInitiative "Rauchmelder retten Leben" als Initiator und René Seelbach von denSAARLAND Versicherungen am 10. Februar 2020 der Friedrich-Schiller-Schule ausHeusweiler übergeben. Die öffentlichen Versicherer Deutschlands haben für denSchülerwettbewerb die Schirmherrschaft übernommen. Den mit 1.500 Euro dotiertenPlatz zwei sicherte sich das Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf(Brandenburg) und Platz drei sowie 500 Euro gingen an das Werner-von-SiemensGymnasium in Gronau (NRW).Wettbewerb ist Teil der Kampagne "120 Sekunden, um zu überleben!"Insgesamt haben über 200 Schüler*innen von der Förderschule bis zum Gymnasiummit 18 Projekten an dem Wettbewerb teilgenommen, dessen Ziel die Aufklärung derBevölkerung zum richtigen Verhalten im Brandfall ist. Dafür erstellten dieSchüler*innen beispielsweise Videos, Zeitungsartikel oder Kurzgeschichten,hielten Vorträge oder entwickelten Quiz-Formate. Ihre Aufgabe war es, zuforschen, zu gestalten und die Inhalte anschließend mit vielen Menschen zuteilen. Der Schülerwettbewerb ist Teil der Kampagne "120 Sekunden, um zuüberleben!" der Initiative "Rauchmelder retten Leben". Mit dem GemeinsamenAusschuss Brandschutzerziehung und -aufklärung von DFV und vfdb startete dieInitiative am Rauchmeldertag, Freitag den 13. September 2019, den erstenWettbewerb.Jedes Projekt ist ein Siegerprojekt"Wir sind mit der Resonanz auf unseren ersten Schülerwettbewerb mehr alszufrieden und möchten uns bei allen Teilnehmern recht herzlich für die kreativeUmsetzung der gestellten Aufgabe bedanken", erklärt Norbert Schaaf von"Rauchmelder retten Leben" und ergänzt: "Leider können am Ende nicht alleSchüler gewinnen. Für uns ist aber jedes Projekt ein Siegerprojekt ist, denn siealle haben geholfen, die Bevölkerung zum Verhalten im Brandfall aufzuklären."Tatsächlich wissen die meisten Menschen nicht, dass ihnen im Ernstfall nur 120Sekunden zum Überleben bleiben.Schülerwettbewerb 2020 startet ab AprilDer zweite bundesweite Schülerwettbewerb "120 Sekunden, um zu überleben!" wirdab April 2020 fortgesetzt. Er richtet sich erneut an Schüler der 7.-10. Klassenund soll helfen, das richtige Verhalten im Brandfall zu erlernen und kreativweiter zu vermitteln.Mehr über die drei Gewinner und alle anderen Projekte unterwww.120sek.de/gewinner-schuelerwettbewerb-2019Auf der Webseite www.120sek.de finden Lehrer, Schüler und Feuerwehren auch alleInformationen zum Wettbewerb 2020, dem Preisgeld sowie Arbeitsmaterialien.Pressekontakt:Pressekontakt:Forum Brandrauchprävention e.V."Rauchmelder retten Leben"Frau Claudia GroetschelTel.: 030/44 02 01 30E-Mail: redaktion@rauchmelder-lebensretter.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/79361/4516442OTS: Rauchmelder retten LebenOriginal-Content von: Rauchmelder retten Leben, übermittelt durch news aktuell