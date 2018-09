Zum Europäischen Depressionstag am 1. Oktober: Schauspieler Simon Licht wird Botschafter der Stiftung Deutsche Depressionshilfe

Leipzig/Berlin (ots) - Der aus zahlreichen Kino- undTV-Produktionen bekannte Schauspieler Simon Licht (z.B. "Stromberg","Der Baader Meinhof Komplex" und aktuell im ZDF "Dr. Klein")engagiert sich als prominenter Botschafter der gemeinnützigenStiftung Deutsche Depressionshilfe. Er setzt sich für eine bessereAufklärung zu dieser unterschätzten Erkrankung ein, weil der Sohneines Freundes an einer schweren Depression erkrankte und durchSuizid verstarb.Simon Licht äußerte sich jetzt auch öffentlich zu seinen eigenenPanikattacken und leichten Depressionen vor etwa zehn Jahren. DiePanikattacke erwischte ihn direkt auf der Bühne. "Mit Medikamentenund psychotherapeutischer Unterstützung gelang es mir, die Erkrankunggut und schnell in den Griff zu bekommen", erzählt Schauspieler SimonLicht. Aufgrund dieser Erfahrungen bringt er viel Einfühlungsvermögenfür die Erkrankten und Angehörigen mit. "Auch aus meinem eigenenberuflichen wie privaten Umfeld weiß ich, wie verbreitet dieseKrankheit ist und auf wie viel Unverständnis depressiv Erkranktestoßen. Ich möchte daher kontinuierlich daran mitarbeiten, dass wiroffener und mit mehr Sachverstand mit Depressionen umgehen - und einegesellschaftliche Atmosphäre schaffen, in der Menschen ganzselbstverständlich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen",begründet er sein Engagement.Prof. Dr. Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender der StiftungDeutsche Depressionshilfe, freut sich, dass Simon Licht dieAufklärungsarbeit rund um das Thema Depression unterstützt: "WennProminente sich für depressiv Erkrankte in der Öffentlichkeiteinsetzen, dann macht dies Mut, sich professionelle Hilfe zu holen.Wird eine Depression früh erkannt und behandelt, kann viel Leid undein ungünstiger Krankheitsverlauf verhindert werden."Simon Licht möchte auch beim Sammeln dringend benötigterSpendengelder für die Aufklärungsarbeit mithelfen. Unter dem Motto"Mit offenem Visier gegen Depression" will der passionierteMotorradfahrer selbst ein klares Zeichen setzen und startet eineCharity-Tour zu anderen Prominenten. Den Anfang machten Jan-JosefLiefers und Anna Loos. Der dabei signierte Helm soll am Endezugunsten der Stiftung Deutsche Depressionshilfe versteigert werden.Pressefotos von Simon Licht können Sie unter folgendem Linkherunterladen:www.deutsche-depressionshilfe.de/presse-und-pr/downloadsÜber die Stiftung Deutsche DepressionshilfeDepression erforschen - Betroffenen helfen - Wissen weitergebenDie Stiftung Deutsche Depressionshilfe hat sich die bessereVersorgung depressiv erkrankter Menschen und die Reduktion derSuizide in Deutschland zum Ziel gesetzt. Vorstandsvorsitzender undInitiator ist Prof. Dr. Ulrich Hegerl. Die Schirmherrschaft hat derEntertainer und Schauspieler Harald Schmidt übernommen. NebenForschungsaktivitäten bietet die Stiftung Betroffenen und Angehörigenunter ihrem Dach vielfältige Informations- und Hilfsangebote wie dasDiskussionsforum Depression und das deutschlandweite Info-TelefonDepression. In über 80 Städten und Kommunen haben sich Bündnissegebildet, die auf lokaler Ebene Aufklärung über die Erkrankungleisten. Seit 2014 kooperiert die Stiftung Deutsche Depressionshilfemit der Deutsche Bahn Stiftung gGmbH beim Aufbau desForschungszentrums Depression und weiteren versorgungsnahen Projektenwww.deutsche-depressionshilfe.dePressekontakt:Stiftung Deutsche DepressionshilfeHeike Friedewald, M.A.PressereferentinTel.: 0341 97 24 51 2E-Mail: presse@deutsche-depressionshilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Depressionshilfe, übermittelt durch news aktuell