Zum Dreamies-Geburtstag eine stylische Dose von Michael Michalsky / Katzen-Snacks sind groß in Mode (FOTO)

Berlin (ots) -Die leckeren Dreamies-Snacks sind für Katzen einfachunwiderstehlich und bekommen jetzt zum 10jährigen Jubiläum einestylische Dose. Designer ist Fashion-Darling Michael Michalsky,selbst ein ausgewiesener Katzenliebhaber.Knusprige Snacks mit weicher Füllung: Unsere Katzenkumpel könnenschon mal ungeduldig werden, wenn die Lust auf ihren Dreamies-Snackübermächtig wird. Oder sie finden, dass ein Belohnungs-Leckerlifällig ist. Vielleicht starten sie dann eine "Pack-Attack" wie diefreche Dreamies-Katze und machen sich selbst über die Packung her.Mit der neuen stylischen Dreamies-Metalldose kann das nicht mehrpassieren: Denn sie darf als optisches Highlight offen in der Küchestehen - und die Snacks sind sicher verwahrt, aber immer ingreifbarer Nähe. Damit sind "Pack Attacks" nur noch auf der coolenDose in schwarz-gelb zu sehen, liebevoll gestaltet von DesignerMichael Michalsky. "Katzen lieben Snacks. Warum sollen diese nichtauch stylisch verpackt sein?", so Michalsky. "Mein Ziel war einPackaging zu designen, das zum echten Hingucker in jedem Zuhause wirdund dabei eine tolle Story erzählt."Noch ein Geburtstags-Goodie: Beim Kauf von vier Dreamies-Snacksnach Wahl gibt's die Jubiläumsdose gratis dazu. So kann der Menschmit seiner Naschkatze jeden Tag Dreamies-Geburtstag feiern. MehrInfos zu Dreamies auf www.dreamies-snacks.de oderhttps://www.facebook.com/DreamiesKatzensnacks/