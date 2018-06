Zum Ausweitung der Lkw-Maut zum 1.07.2018 erklärt Carsten Taucke, Vorsitzender des BGA-Verkehrsausschusses:

Berlin (ots) - "Die Ausweitung der Lkw-Maut belastet dieUnternehmen mit weiteren 2,5 Milliarden Euro. Die Gesamtbelastungwird dann künftig bei deutlich über 7 Milliarden liegen. Dieeinseitige Maut-Ausweitung zu Lasten der Wirtschaft konterkariert denim Prinzip richtigen Gedanken einer sachgerechten Beteiligung allerNutzer an den Kosten der Verkehrsinfrastruktur.Die Unternehmen werden sogar doppelt belastet: jetzt durch diedreifache Ausdehnung des Streckennetzes und ab Januar 2019 durch diestarke Anhebung der Mautsätze. Angesichts des bereits heute hohenKostendrucks ist der Handel gezwungen, zumindest einen Teil derKosten an die Verbraucher weiterzugeben. Die Lkw-Maut wirkt somit wieeine versteckte Steuer für die Endkunden. Bleibt nur zu hoffen, dassdie Einnahmen tatsächlich vollständig in die Ertüchtigung desStraßennetzes fließen. Hierzu gilt es vordringlich die Planungs- undGenehmigungsverfahren deutlich zu optimieren."Berlin, 30. Juni 2018Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell