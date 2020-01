Zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU: Neue Dokumentation auf ARTE (FOTO)

Strasbourg (ots) - Das Ringen um den Brexit hat ein Ende: Am 31. Januar 2020tritt das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union aus. Für ARTE einAnlass, in der Dokumentation "Brexit: Das Endspiel" noch einmal auf die letzteEtappe einer sehr schwierigen Trennung zu blicken."Brexit: Das Endspiel" (ARTE, GB/D 2020, 52 Min.) erzählt die Geschichte desvorerst letzten Kapitels des von Hass und Häme geprägten Kampfes im undaußerhalb des britischen Parlaments um die entscheidende Frage des Jahrzehnts.Autor und Filmemacher Patrick Forbes berichtet seit dem Brexit-Referendum überdas politische Drama, das Großbritannien erschüttert. Dabei kommen ihm seinehervorragenden Kontakte zu wichtigen Protagonisten aus den Reihen der "Remainer"und der "Brexiteers" zugute. Zu den Protagonisten seiner Dokumentation gehörender "Brexit"-Parteichef Nigel Farage, die "Remain"-Rebellen Sir Nicholas Soamesund Anna Soubry, der Kritiker des Außenministeriums, Sir Alan Duncan, derengagierte Brexiteer-Hinterbänkler Andrew Bridgen sowie KabinettsministerinNicky Morgan.TV-Erstausstrahlung:Freitag 31. Januar 2020 um 21.45 Uhr auf ARTEOnline auf www.arte.tv vom 31. Januar bis 1. März 2020Außerdem wiederholt ARTE am 31. Januar weitere Programme, die von Irland bis zurentfernten Karibik-Insel Anguilla den Brexit beobachten und ein Bild seinerAuswirkungen weit über Großbritannien hinaus zeichnen. Dabei kommen sowohlBefürworter als auch Gegner, sowie wichtige Begleiter des Austrittsprozessesaufseiten der EU zu Wort.05.20 Uhr / online 29. Februar 2020:Brexit heißt Brexit, Dokumentation von Patrick Forbes06.15 Uhr / online bis 29. Februar 2020:Irland, die Grenze des Brexits, Dokumentarfilm von Darragh Byrne07.15 Uhr / online bis 15. März 2020:The Clock is Ticking - Das Brexit-Drama, Dokumentarfilm von Alain de Halleux08.55 / online vom 30. Januar bis 30. April 2020:Re: Brexit-Chaos in der Karibik - Die Insel Anguilla steht KopfAußerdem online bis 25. Februar:Hinter den Kulissen des Brexit - Protokoll einer Scheidung, Dokumentation vonLode DesmetPressekontakt:Gabriele Dasch | gabriele.dasch@arte.tv | Tel: +33 3 90 14 21 56Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9021/4504522OTS: ARTE G.E.I.E.Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell