Schwalbach am Taunus (ots) -Am 10. Mai findet der Aktionstag 'Nachhaltiges (Ab-)Waschen'statt, der jährlich vom "Forum Waschen" mit zahlreichen Aktionen inganz Deutschland ausgerichtet wird. Auch Ariel engagiert sich im"Forum Waschen" und hat sich das umweltfreundliche Waschen sowie diemöglichst ressourcenschonende Herstellung von Waschmitteln zum Zielgesetzt. Ziel des Aktionstages ist es, die Fragen der Menschen zumnachhaltigen Umgang beim Waschen, Abwaschen und Reinigen aufzunehmenund in vielerlei Veranstaltungen zu beantworten. Die Ariel 3in1 Podssind das kompaktierteste Ariel Waschmittel, wodurch wenigerWaschmittel pro Waschgang benötigt wird. Ihre Produktform verhindertzudem eine Überdosierung und sie sorgen auch bei umweltfreundlichen,niedrigen Temperaturen und kurzen Waschgängen für tiefenreineSauberkeit. Seit dem Frühjahr 2018 gibt es sie mit verbesserterFormel, dank der sich die Folie noch schneller auflöst, sodass dieaktiven Inhaltsstoffe schneller an die Wäsche gelangen. Mitwertvollen Tipps von Dr. Katharina Marquardt, Nachhaltigkeitsexpertinbei Procter & Gamble, lässt sich zudem ein nachhaltiger Umgang beimWaschen leicht in den Alltag integrieren, damit nachhaltiges Waschenzur Gewohnheit wird.Wie sieht nachhaltiges Wäschewaschen konkret aus? Nachhaltigkeitbeginnt bei der Produktion und geht bei den eigenen Gewohnheitenweiter. "Kompaktierte Waschmittel sind besonders nachhaltig, denn siesind ressourcenschonender in der Herstellung sowie beim Transport underfordern bei gleicher oder höherer Waschkraft eine geringereDosierung pro Waschgang. Weniger ist heute längst mehr", so Dr.Katharina Marquardt.TOP-TIPPS FÜR NACHHALTIGES WASCHEN VON DR. KATHARINA MARQUARDTLeiterin der Wissenschaftskommunikation und Nachhaltigkeitsexpertinbei Procter & GambleWaschmaschine möglichst voll beladen: Erst waschen, wennausreichend Wäsche gewaschen werden kann. Als Richtwert eignet sichfolgender Tipp: Wenn zwischen Wäsche und Waschtrommel- Oberkante nocheine Handbreit Platz ist, ist die Maschine optimal befüllt.Ausgenommen sind Woll- und Feinwäsche.Kontrollierte Dosierung: Die richtige Dosierung schont Wäsche,Umwelt und den Geldbeutel. Bei superkompakten Waschmitteln ist dieDosierung kleiner. Am besten zu vordosierten Pods wie den 3in1 Podsvon Ariel greifen, denn sie ermöglichen ein kontrolliertes Dosierenund können so Überdosierung verhindern.Bei 30 °C waschen: Moderne Waschmittel wie die Ariel 3in1 Podserzielen auch bei niedrigen Temperaturen sehr gute Waschergebnisse.Es sollte also möglichst immer bei 30 °C gewaschen werden,ausgenommensind Handtücher und Bettwäsche. Wer regelmäßig bei 30 °C wäscht,verringert den ökologischen Fußabdruck und spart auch noch Geld.Für die Hygiene der Maschine regelmäßig auf 60 - 90 °C schalten:Ca. alle 6 Wochen sollte eine Wäsche mit bleichehaltigem Pulver bei60 °C oder eine Kochwäsche durchgeführt werden, um die Waschmaschinemitsamt ihren Dichtungen von möglichen bakteriellen Belägen zureinigen.Mit den Ariel 3in1 Pods jetzt noch nachhaltiger waschenDank starker Kompaktierung reicht ein einzelner Pod für eine volleWaschladung aus.* Die moderne Waschmittelrezeptur mit Reinigungs-,Faser- und Farbschutztechnologien verlängert zudem die Lebensdauerder mit dem Produkt gewaschenen Kleidung, was sich langfristigpositiv auf die Ressourcenschonung auswirkt. Dank verbesserter Formellöst sich die Folie der Ariel 3in1 Pods jetzt noch schneller auf,sodass die aktiven Inhaltsstoffe schneller an die Wäsche gelangen undfür eine verbesserte Fleckenentfernung sorgen.Dadurch und dank weiterer Maßnahmen sind die Ariel 3in1 Pods inder Produktion, Logistik und Anwendung besonders nachhaltig:- Beinhaltet bis zu 80 % weniger Wasser in der Formulierung alsAriel Flüssigwaschmittel**- 100 % Strom aus erneuerbaren Quellen im Produktionswerk undkeinerlei Entsorgung von Produktionsabfällen auf Mülldeponien- Benötigt bis zu 40 % weniger Verpackungsmaterial und etwa 15 %weniger Lkws für den Transport***- Folie löst sich beim Waschen rückstandsfrei auf- Die Produktform ermöglicht ein kontrolliertes, einfachesDosieren und verhindert dadurch eine Überdosierung. Ein Pod istideal für eine volle Waschladung von 5 kg dosiert- Durch das direkte Dosieren in der Wäschetrommel erreichen 100 %der waschaktiven Substanzen die Wäsche. Bei der traditionellenDosierung von Flüssigwaschmitteln über die Einspülkammer kannbis zu 25 % des Waschmittels verloren gehen und somit nicht biszur Wäsche gelangen****- Starke Waschleistung auch bei niedrigen Temperaturen und beikurzen Waschgängen- Kein Zusatz von Konservierungsstoffen notwendig aufgrund hoherKompaktierungDas Pressematerial zu den Produkten steht unter diesem Link zumDownload zur Verfügung:https://app.box.com/s/qm11spzgwm7833wpn36l9bhavjsanszk* Bei einer Waschladung bis 5 kg, den Wasserhärtegraden "weich bismittel" und bei leicht bis normal verschmutzter Wäsche.** Pro ml.*** Pro Waschladung ggü. Ariel Flüssig- und Pulverwaschmittel.**** Im Vergleich zur Nutzung von Flüssigwaschmittel über dieDosierkammer. Intertek Labtest UK Limited, Studie mit 70 getestetenWaschmaschinen (Top 10 europäische Marken), 2011.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welteines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen undführenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®,Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head &Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, Whisper® und Wick®. 