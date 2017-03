Zum Abschluss der CeBIT 2017 (20. bis 24. März): Das waren die Toptrends der CeBIT 2017 (FOTO)

Hannover (ots) -Die diesjährige CeBIT machte die rasant fortschreitendeDigitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft erlebbar wie nie: vomKleinbus, der dank künstlicher Intelligenz die Fragen von Passagierenbeantwortet, über Drohnen, die Inspektionen an Industrieanlagendurchführen können bis zur Smart City mit ressourcenschonenderInfrastruktur und neuartigen Dienstleistungen für den Bürger.Ein ganzes Feuerwerk an technischen Innovationen entfachte dasdiesjährige Partnerland Japan, das mit rund 120 Unternehmen auf 7 200Quadratmetern Ausstellungsfläche vertreten war - der größteLänderpavillon in der Geschichte der CeBIT. Ausrufezeichen imProgramm der CeBIT setzten auch die Global Conferences mit mehr als200 Sprechern auf drei Bühnen, darunter der führende japanischeRobotik-Forscher Hiroshi Ishiguro, KI-Visionär Ray Kurzweil, der fürdie nächsten 15 Jahre die Verschmelzung von Mensch und Maschinevoraussagt, und Social-Media-Spezialist Michal Kosinski mitprovokanten Einschätzungen zum Thema Psycho-Targeting im Vorfeldpolitischer Wahlentscheidungen. Der amerikanische WhistleblowerEdward Snowden, der aus seinem russischen Exil per Live-Videozugeschaltet wurde, erklärte, dass es dank der fortschreitendenAusbreitung von Verschlüsselungstechnologien für Angreifer inzwischenschwieriger sei, an Daten zu kommen. Doch das "goldene Zeitalter fürGeheimdienste" bleibe Realität.Internet of Things: Das neue Business-UniversumDie intelligente Vernetzung von Maschinen, Infrastrukturen undProdukten der verschiedensten Anwendungswelten ebnet Unternehmen denWeg in die digitale Transformation. Wie weit die Entwicklung imInternet of Things bereits fortgeschritten ist, machte die CeBIT 2017mit eindrucksvollen Showcases erlebbar - beispielsweise zum ThemaAutonomes Fahren. So konnten die Besucher bei Vodafone sehen, wieFahrzeuge über die neue Technologie LTE-V2X direkt miteinanderkommunizieren können, damit Unfälle vermieden werden. Diestromsparende Technik Narrowband-IoT, die beispielsweise die DeutscheTelekom zur Vernetzung von Wohn- und Geschäftsgebäuden vorstellte,war ebenso ein Fokusthema wie der kommende Mobilfunkstandard 5G, derab dem Jahr 2020 Milliarden von Maschinen und physischen Produktenden Datenaustausch in Echtzeit ermöglichen soll.Wie der Energiespeicher Powerwall in einem vernetzten Haus zumAufladen von Elektrofahrzeugen genutzt werden kann, demonstrierte derE-Mobility-Pionier Tesla auf der CeBIT. Und SAP zeigte am Beispieleines Flughafenmodells, dass sich die Abläufe an einem Airport inEchtzeit auswerten lassen, um flexibel reagieren zu können - von derWarteschlange an der Sicherheitsschleuse über die Bewegungen auf demFlugfeld bis zu den Angebotsregalen der Shops. Telefónica brachteebenfalls eine Reihe interessanter IoT-Lösungen auf die CeBIT, dievon smarten Sportschuhen mit Schrittanalyse-Tool über einintelligentes Flottenmanagement bis zum vernetzten Schutzhelm für denEinsatz unter Extrembedingungen reichte. Ein weiterer Anziehungspunktder CeBIT 2017 war der M2M/IoT Pavillon, wo Eurotech mit Partnern wieder OSGi Alliance Lösungen für verschiedene Branchen präsentierte -unter anderem zu den Themen Field Service Management, Smart Energyund Umwelttechnik.Der Public Sector Parc machte deutlich, wie die ÖffentlicheVerwaltung Daten, die über das IoT gewonnen wurden, vermarkten oderper Serviceportal an die Bürger weitergeben kann - beispielsweise zurFeinstaubbelastung in einer bestimmten Straße. Auch der Gewinner desdiesjährigen CeBIT Innovation Awards kommt aus dem IoT-Umfeld: Hinterder cleveren Smartphone-App von Plantix steht eine umfangreicheDatenbank, die bei Nutzpflanzen einen Schädlingsbefall oderNährstoffmangel sichtbar macht.Künstliche Intelligenz: Roboter und Maschine denken mitKünstliche Intelligenz und selbst lernende Systeme waren weitereMegatrends der diesjährigen CeBIT. Vor allem Aussteller aus Japan,das als führende Robotik-Nation gilt, zeigten den aktuellen Stand derEntwicklung. Highlights waren ein humanoider Roboter von Fujisoft,der in Fernost bereits in Seniorenresidenzen eingesetzt wird, und einindustrieller Roboterarm von Yaskawa, der eine flexible Interaktionmit der Umgebung ermöglicht. Zahlreiche Showcases veranschaulichtenauf der CeBIT, wie KI-Systeme in der Produktion, im Rahmen dervorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance), bei derQualitätssicherung oder als smarte Assistenten am Arbeitsplatzeinsetzbar sind.Aber auch für die Zukunft der medizinischen Diagnostik und desautonomen Fahrzeugverkehrs sind selbst lernende Lösungen einMeilenstein, wie IBM mit seinem Computersystem Watson demonstrierte.Allgemein werden die Schnittstellen zwischen Mensch und Maschineimmer nutzerfreundlicher: Intelligente Bots ersetzenDisplayanweisungen, während mit Sensoren ausgestattete Maschinen odercyberphysikalische Systeme Probleme frühzeitig selbst erkennen undbei Bedarf Ersatzteile ordern können.Cybersicherheit: Connectivity macht anfälligZu den gravierendsten IoT-Sicherheitsbedrohungen zählenunzureichend geschützte Verbindungen zwischen Maschinen und dem Web.Airbus Cybersecurity stellte auf der CeBIT ein sicheres Konzept fürdie Fernwartung mit umfangreichen Überwachungsfunktionen vor.Aussteller wie Cisco, Kaspersky Lab oder Trend Micro präsentiertenebenfalls neue Produkte zum Thema Datensicherheit, beispielsweise fürdie vernetzte Produktion, Smarte Städte sowie Unternehmen aus demMittelstand, die zunehmend ins Visier von Hackergruppierungengeraten. Für große Aufmerksamkeit sorgte das "Haunted House" vonSophos: Ein nachgebautes Smart Home machte ersichtlich, wieCybergangster Haushaltsgeräte wie einen Kühlschrank, eine Heizung mitdigitaler Steuerung oder eine Videoüberwachungskamera angreifenkönnen, wenn nicht rechtzeitig Vorkehrungen getroffen werden. DerPräsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, mahnte bei seinemCeBIT-Auftritt eine stärkere internationale Zusammenarbeit bei derBekämpfung der Internetkriminalität an und zog einen plakativenVergleich mit dem Fußballsport: Bei der Aufklärung solcher Straftatenagiere man teilweise noch wie eine Jugendmannschaft - "aber wirmüssen in die Champions League!".Cloud Computing: Alles aus der WolkeOb Unternehmen, Anlagen oder Produkte: Cloud Computing vernetztalles mit allem und macht das Internet der Dinge erst möglich. Aufder CeBIT standen neben cloudbasierten Diensten fürUnternehmensprozesse aller Art wegen der bevorstehenden Abschaltungvon ISDN besonders Lösungen aus dem Bereich Unified Communication asa Service im Vordergrund, die sämtliche Kommunikations-Tools in derCloud bereitstellen, die Produktivität der Mitarbeiter erhöhen undKostenvorteile bringen.Drohnen: Geschäftsideen zum AbhebenEine komplette Messehalle belegte der Bereich Unmanned Systems &Solutions. Die große Flugarena zeigte live die vielversprechendstenEinsatzmöglichkeiten der smart vernetzten Flugkörper zu Lande, zuWasser und in der Luft. Dabei reichten die vorgestellten Anwendungenvon der Logistik über die Vermessungstechnik bis zum Einsatz inKatastrophengebieten. So präsentierte der chinesische HerstellerYuneec einen Flugroboter, der selbstständig Hindernisse erkennt undihnen ausweicht, während ein weiteres Modell von Globe UAV Luftbilderin einem Radius von 30 Kilometern sammeln kann - dankNachtsichtfunktion auch bei Dunkelheit. Doch die Entwicklung gehtbereits weiter: Ein Spin-off der Technischen Universität Darmstadtstellte in Hannover einen Flugroboter vor, der dank der patentiertenSchwenkrotor-Mechanik auch für vertikale Starts oder Landungengeeignet ist.Augmented & Virtual Reality: Grenzenlose MöglichkeitenIn direkter Nachbarschaft zu den Drohnen konnten sichCeBIT-Besucher über das Potenzial der Trend-Technologien Augmented &Virtual Reality für Industrie, Handel und Touristik informieren undsich mit den Anbietern professioneller Businesslösungen vernetzen.Auch im Bereich Research & Innovation gab es spannende VR-Anwendungenfür die Industrie zu sehen: Die Westsächsische Hochschule Zwickaustellte einen Schutzhelm mit integrierter Datenbrille vor, der mitWarnhinweisen die Sicherheit von Stahlarbeitern verbessern soll. UndFraunhofer-Forscher haben ein Verfahren entwickelt, das großeCAD-Modelle, die nicht auf ein gängiges Endgerät passen, mitInternettechnologie in der erweiterten Realität sichtbar macht.Mobility: Elektrische und autonome TrendsetterAuch in vielen weiteren Bereichen untermauerte die CeBIT 2017 ihreBedeutung als weltweit wichtigste Veranstaltung für dieDigitalisierung. So war in Hannover das revolutionäre Elektroautoe.GO Life zu sehen, das auf dem Campus der RWTH Aachen in durchgehenddigitalisierten Prozessen entwickelt wurde und bald für rund 16 000Euro in Serie gebaut werden soll. Realität für CeBIT-Besucher wurdedagegen schon eine andere Vision: die Fahrt mit einem chauffeurlosenBus über Teile des Messegeländes. Das "Smart Shuttle" der Schweizer Post machte an den fünf Messetagen den ersten aufregenden Ausflug in die Zukunft des vollautonomen Fahrens möglich.