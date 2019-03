Zum 92. Geburtstag: Benedikt XVI.- Mitarbeiter der Wahrheit, Erstausstrahlung im katholischen Sender K-TV / Video: Filmszenen und Übergabe der ersten DVD der Dokumentation an Erzbischof Georg Gänswein

Finanztrends Video zu



Rom (ots) -Exklusiv zeigt K-TV am 13. April 2019 um 10:00 Uhr in derdeutschen Erstausstrahlung die Dokumentation "Papst Benedikt XVI. -Mitarbeiter der Wahrheit". Pünktlich zum 92. Geburtstag desemeritierten Papstes bringt der katholische Fernsehsender denemotionalen Film über das Leben Joseph Ratzingers ins aktuelleProgramm: Darin werden die wesentlichen Stationen seines Lebens vonder Jugend über die Priesterweihe bis zum Ruf nach Rom aufgezeigt.Ebenso wie die prägnantesten Bilder seines Pontifikates: Von der Wahl2005 bis zum Amtsverzicht - 2013 mit Originalsequenzen vomvatikanischen Fernsehen CTV. K-TV konnte die erste DVD der deutschenFassung in Bonn persönlich Erzbischof Gänswein überreichen. Wie manim Video sehen kann, freute sich der engste Mitarbeiter desemeritierten Papstes sichtlich über die gelungene Überraschung. Diesewerde er "gerne nach Rom zu Benedikt XVI. mitnehmen", betonte er imGespräch mit uns.Originalfassung englisch/italienisch Rome Reports, 2018, Via dellaConciliazione, RomWiederholungen: 14. April 21:00 Uhr, 15. April 11:00 Uhr, 16.April 18:00 Uhr (Geburtstag des emeritierten Papstes), 17. April 9:00Uhr, 18. April, 22:30, 19. April 17:00 Uhr, 21. April 0:00 UhrPressekontakt:Dr. Claudia KaminskiDirektorin für Kommunikation // K-TV Katholisches FernsehenClaudia.Kaminski@k-tv.orgTelefon: 0049 176 61025303Telefax: 0 83 85 / 394 999 - 9Original-Content von: K-TV, übermittelt durch news aktuell