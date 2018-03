Zum 90. Geburtstag von Karlheinz Böhm / Millionen von Menschen in Äthiopien verdanken ihm ein besseres Leben (FOTO)

München (ots) -Am Freitag, den 16. März, wäre Karlheinz Böhm, Schauspieler undGründer der Organisation Menschen für Menschen, 90 Jahre altgeworden. Wir nehmen diesen Tag zum Anlass, die enormen Leistungenunseres Gründers zu würdigen. Karlheinz Böhm hat die Äthiopienhilfeam 13. November 1981 nach seiner legendären Wette in der ZDF-Sendung"Wetten, dass ..?" gegründet. Seitdem setzt die Organisationkontinuierlich und mit nachhaltigem Erfolg Entwicklungsprojekte imländlichen Äthiopien um.Aktualität der Ansätze von Karlheinz BöhmVon Beginn an verfolgte Karlheinz Böhm die Idee nachhaltigerEntwicklung auf Augenhöhe, bei der die tatsächlichen Bedürfnisse derBevölkerung im Mittelpunkt stehen, um daraus konkrete Maßnahmenabzuleiten. Sein Credo: Hilfe zur Selbstentwicklung. "Dieserpartizipative Ansatz ist nach wie vor das Leitmotiv von Menschen fürMenschen. Die frühzeitige Einbeziehung der Menschen vor Ort in diePlanungen ist ein wesentlicher Faktor für den langfristigen undnachhaltigen Erfolg unserer Maßnahmen", betont Dr. Sebastian Brandis,Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen. "Karlheinz Böhm wardamals schon Vorreiter und Vorbild. Seine wegweisenden Prinzipien inder Partnerschaft mit Afrika sind heute aktueller denn je. Die vielenEhrungen und Anerkennungen, die er zu seinen Lebzeiten erhalten hat,sind zu Recht erfolgt. Mit seinem Namen bleibt die moderneEntwicklungszusammenarbeit untrennbar verbunden", so Dr. Brandisweiter.Perspektiven in Armutsregionen schaffenIm Rahmen integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahntMenschen für Menschen dabei gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmenaus den Bereichen Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit undEinkommen."Wenn wir sehen, wie aus ehemaligen Armutsregionen nach einigenJahren Gebiete werden, in denen die Menschen ausreichend zu essenhaben und nicht mehr ihr Dorf, die Region oder im schlimmsten Fallsogar das Land verlassen müssen, dann haben wir für die Menschen vielbewirkt. Mit den nachhaltigen Entwicklungsmaßnahmen werden in ganzenRegionen Lebensgrundlagen geschaffen, die Basis für ausreichendNahrung und Einkommen sind", erklärt Peter Renner, Vorstand derStiftung und u.a. zuständig für die Projektarbeit in Äthiopien. "Wirgeben den Menschen eine Perspektive in ihrem Land. Das erfolgreicheLebenswerk von Karlheinz Böhm trägt sichtbare Früchte", betontRenner; "deswegen wird er in Äthiopien auch so hoch geehrt".Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe (www.menschenfuermenschen.de) kannzahlreiche Erfolge vorweisen: Bisher erhielten weit über 5,5Millionen Menschen in Äthiopien dank der Arbeit der Organisation dieChance für ein selbstbestimmteres Leben. Unter anderem wurden über2.600 Wasserstellen (Pumpbrunnen und Quellfassungen), mehr als 420Schulen, 86 Gesundheitsstationen und 15 Polikliniken gebaut; über350.000 Menschen haben an einer Alphabetisierungskampagneteilgenommen. Nahezu 90.000 Frauen erhielten hauswirtschaftlicheWeiterbildungsmaßnahmen und knapp 27.000 Frauen haben anKleinkreditprogrammen teilgenommen. Rund 55.000 Kilometer Stein- bzw.Erdwälle wurden im Kampf gegen Erosion gebaut und 214 MillionenBaumsetzlinge verteilt. Über 450.000 Schülerinnen und Schüler werdenpro Jahr in den von Menschen für Menschen gebauten Schulenunterrichtet.Die Stiftung führt diese Arbeit mit ungehinderter Energie undEinsatz fort. In der Mission der Stiftung ist daher formuliert, dass"wir nicht aufgeben, bis uns die Bevölkerung nicht mehr braucht".Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.deÜber Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 36 Jahrennachhaltige Hilfe für Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700festangestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Pressekontakt:Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms ÄthiopienhilfeLisa-Martina KerscherBrienner Straße 4680333 München, DeutschlandE-Mail: lisa.kerscher@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-87Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen für Menschen, übermittelt durch news aktuell