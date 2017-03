Zum 90. Geburtstag: rbb Fernsehen und Filmmuseum Potsdam ehren Regisseur Egon Günther

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Berlin (ots) - Veranstaltung: 24.3.2017, 19:00, Filmmuseum Potsdam| Ausstrahlung: 30.3.2017, 22:45, rbb FernsehenAm 30. März 2017 wird Autor und Regisseur Egon Günther 90 Jahrealt. Das rbb Fernsehen und das Filmmuseum Potsdam gratulieren demKünstler mit einer Veranstaltung sowie einer TV-Ausstrahlung. AmFreitag, 24. März, spricht rbb-Filmexperte Knut Elstermann mit denbeiden Darstellerinnen Heidemarie Wenzel und Annekathrin Bürger sowieGünthers Ehefrau Franziska über das umfangreiche Werk des Regisseurs.Außerdem wird sein Film DEFA-Film "Abschied" gezeigt. Für alleInteressierten, die nicht live vor Ort sein können, sendet das rbbFernsehen den Film aus dem Jahr 1968 am 30. März um 22.45 Uhr.Innerhalb des DEFA-Spielfilmstudios inszeniert Egon Günther in den60er und 70er Jahren seine Filme in konsequent innovativerFormensprache, die sich an internationalen Entwicklungen orientiert.Wiederholt wird sein Werk Opfer von Zensur und Verbot. 1978 verlässtEgon Günther die DDR und wirkt in der Bundesrepublik besonders beimFernsehen weiter. Nach der Wende kehrt er nach Babelsberg zurück undrealisiert wieder Kinofilme.24.03.17, 19.00 UhrFilmmuseum Potsdam, Breite Str. 1A, 14467 Potsdam Egon Günther zumGeburtstagFilmjournalist Knut Elstermann im Gespräch mit Heidemarie Wenzel,Annekathrin Bürger und Franziska GüntherAnschließend: Filmvorführung "Abschied"Eintritt: 6,00 Euro, ermäßigt 5,00 EuroReservierung: 0331 / 27 18 112, ticket@filmmuseum-potsdam.de30.03.17, 22.45 Uhrrbb Fernsehen "Abschied"Spielfilm DDR 1968, Regie: Egon Günther, Darsteller: Jan Spitzer,Heidemarie Wenzel, Annekathrin Bürger u. a.Im August 1914, im allgemeinen Freudentaumel über denbevorstehenden Krieg, trifft der 17-jährige Münchener BürgerssohnGastl eine Entscheidung: Er wird diesen Krieg nicht mitmachen. DieserEntschluss bedeutet eine Wende in seinem Leben - Abschied von seinerKlasse, seiner Familie ... er will anders werden.Nach einer glanzvollen Abnahme und einer missglückten Premiere,bei der Walter Ulbricht den Saal verließ, wurde Egon GünthersAdaption des Romans von Johannes R. Becher aus dem Spielplangenommen. Ihm wurde "Modernismus", und "Skeptizismus" vorgeworfen.Die Kooperation zwischen dem Filmmuseum Potsdam und dem rbbFernsehen zu Ehren von Persönlichkeiten aus der Filmbranche wird imMai fortgesetzt.Pressekontakt:Mark StuntzTel 030 / 97 99 3 - 12 122mark.stuntz@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell