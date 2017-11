Bochum (ots) - Erneut schneidet Deutschlands größte nachhaltigeBank bei der Abstimmung von über 20.000 Kundinnen und Kunden ambesten ab. Auch bei einer Untersuchung von Vermögensverwaltern erhältdie GLS Bank Bestnoten.Die Befragung zur "Bank des Jahres" haben das Deutsche Institutfür Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender n-tvdurchgeführt. Die Kundinnen und Kunden konnten dort über ihre Bankenabstimmen. Sie wählten die GLS Bank in den Kategorien Hausbank,Spezialanbieter, Girokonto und Sparanlagen auf Platz eins."Die Geschäftsmodelle der Banken hängen immer stärker von gutemService und der Pflege der Kundenbeziehungen ab. So lassen sich dieMenschen überzeugen. Darauf legen wir bei der GLS Bank größten Wert",erklärt Thomas Jorberg den langjährigen Erfolg. Dazu gehört der faireUmgang mit den Kundinnen und Kunden: Die transparente Kreditvergabe,die nachhaltige Verwendung der Einlagen und die Beratung ohneVerkaufsdruck.Die Konditionen werden bei der nachhaltigen GLS Bank fair undoffen gestaltet. Seit November fallen beim Privatgirokonto keineService-Gebühren mehr an, etwa für einzelne Buchungen oderDaueraufträge. Die Leistungen sind durch die Kontoführungsgebührenabgedeckt. Der Dispozins liegt bereits seit 2016 bei 0 Prozent.Seit 2010 hat die GLS Bank den Wettbewerb von n-tv und DISQ jedesMal gewonnen und das Gesamturteil "sehr gut" erhalten. "Zu denStärken zählen aus Sicht der Befragten insbesondere der sehr guteRuf, die Transparenz und der Service", weiß das DISQ. DieOnline-Befragung erfolgte im Zeitraum von August bis Oktober 2017.Bei der Vermögensberatung ist die GLS Bank in Deutschlandebenfalls ganz vorne. Dies ergab eine weitere Untersuchung desInstituts für Vermögensaufbau im Auftrag von Focus Money und n-tv.Anonyme Testkunden baten um einen Anlagevorschlag für 500.000 Euro.Unter den 46 bewerteten Anbietern ist die GLS Bank in derSpitzengruppe und erhielt die Note "Herausragend" für ihrenAnlagemix, die Kosten und die konkrete Beratung.Pressekontakt:Christof LützelPressesprecher / Prokuristpresse@gls.deTelefon +49 234 5797 5178Mobil +49 173 278 69 63GLS BankChriststraße 944789 Bochumwww.gls.deOriginal-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuell