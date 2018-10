Zum 63. Internationalen Hörakustiker-Kongress vom 17.-19.10.2018 / Hörverlust und Demenz: Gutes Hören ist wichtig in jedem Alter (FOTO)

Hannover/Mainz (ots) -Immer mehr internationale Studien weisen auf einen Zusammenhangzwischen unversorgter Schwerhörigkeit und Altersdemenz hin.Inzwischen scheint klar: Eine frühzeitige Hörsystemversorgung kanndie Entwicklung von Demenz positiv beeinflussen. In Deutschland lebenlaut der Deutschen Alzheimer Gesellschaft gegenwärtig rund 1,6Millionen Menschen mit einer Demenz. Die Häufigkeit vonDemenzerkrankungen steigt mit zunehmendem Lebensalter. Mindestens 6,5Prozent der an Demenz Erkrankten haben außerdem eine zu versorgendeSchwerhörigkeit.Fest steht, dass Hörsysteme schwerhörigen Menschen helfen können,weiter am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Umgekehrt ziehen sichMenschen, die schlecht hören, oft zurück. Die Folge ist sozialeIsolation - ein bekannter Risikofaktor für Demenz. Hinzu kommt, dassviele Menschen anfangs gar nicht bemerken, dass sie schlechter hören.Erste Anzeichen von beginnendem Hörverlust werden ignoriert, oft auchvom sozialen Umfeld.Bei einem unversorgten Hörverlust werden entscheidende Areale desGehirns nicht mehr beansprucht und bilden sich zurück. MarianneFrickel, Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker (biha), dazu:"Wer schlecht hört, trainiert sein Gehirn weniger, Nervenverbindungenwerden abgebaut. Oft isoliert sich der Betroffene, ein Risikofaktorfür Demenz. Gutes Hören ist grundlegend und bedeutet Lebensqualität.Je länger wir nicht mehr gut hören, umso mehr gewöhnt sich unserGehirn an diese Situation, wir nennen das Hörentwöhnung. Destoschwieriger wird es später, diesen Betroffenen das 'wieder guteHören' beizubringen. Es ist deshalb wichtig, einen Hörverlustmöglichst frühzeitig zu versorgen. Gerade auch bei schwerhörigen, vonDemenz Betroffenen ist die Versorgung sehr wichtig, damit diese einerweiteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes entgegenwirkenkönnen", sagt Marianne Frickel. Durch Hörsysteme können schwerhörigeMenschen wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und sozialeIsolation umgehen, einer der Risikofaktoren für die Entwicklung vonDemenz.Neben dem handwerklichen Teil sind die Anamnese und dasKundengespräch wichtiger Bestandteil der Ausbildung der Hörakustiker."Bereits in der Ausbildung werden die Hörakustiker auch psychologischgeschult. Sie sind somit bestens ausgebildet für dieHörsystemversorgung von Hörgeschädigten mit Demenz. Darüber hinausspezialisieren wir Hörakustiker an der Akademie für Hörakustik durchSeminare zusätzlich in der Versorgung auch bei fortgeschrittenerDemenz", so Marianne Frickel weiter.Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) unterstützt das Thema derDemenzprävention aktiv, um Betroffene und ihre Angehörigen auch imhäuslichen Umfeld oder Pflegeeinrichtungen zu erreichen undVersorgungen anzubieten. Darüber hinaus werden spezielle Hörtests fürvon Demenz Betroffene trainiert, wenn diese keine Aussage darübertreffen können, ob sie gut oder schlecht hören.Etliche Hörakustik-Meisterbetriebe haben sich auf die Versorgungvon Demenzkranken eingerichtet. Diese Information ist auf deröffentlichen Seite www.hoerakustiker-suche.de abrufbar. Weitere Infosrund um gutes Hören und die Hörsystemversorgung finden sich auf derneutralen Service-Seite www.richtig-gut-hoeren.de.Im Rahmen der Kampagne des Handwerks vom ZDH mit dem Motto "Fürdiesen Moment geben wir alles" zeigen Hörakustiker beispielhaft, wasihren Beruf auszeichnet:https://www.youtube.com/watch?v=W1HqhmmLqQs (22 sec)https://www.youtube.com/watch?v=-ux4aBKFM-8 (12 sec)Wer mehr zum Hörakustiker-Handwerk wissen möchte: In Deutschlandgibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indiziertenSchwerhörigkeit. Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zählt zu den zehnhäufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit rund 6.400Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk ca. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mitqualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnungder Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch fürdie begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen undNachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisierter - wenn der gesetzliche Anspruch besteht - die Kostenübernahmedurch die gesetzlichen Krankenversicherungen und steht für Wartungund Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem gewissen Grad zurVerfügung. Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellemtechnischem Zubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretischesWissen aus der Akustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnikund über praktische Fertigkeiten zur Audiometrie.Pressekontakt:Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha) und die Akademie fürHörakustik (afh) sind auf dem 63. internationalenHörakustiker-Kongress in der Deutschen Messe Hannover vom 17. bis 19.Oktober 2018 mit Stand C 12 vertreten. 