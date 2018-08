Hamburg (ots) - Happy Birthday Michael! Am 29.8.2018 wäreMusik-Legende Michael Jackson sechzig Jahre alt geworden. Anlässlichseines runden Geburtstags bringt CinemaxX noch einmal diefantastische Entdeckungsreise in die Welt der Träume und Fantasienvon Michael Jackson zurück auf die große Kinoleinwand. Mit"Moonwalker" hat Michael Jackson 1988 eine faszinierende Verbindungvon Film und Musik geschaffen, die seine Fans bis heute begeistert.Tickets für das Kino-Screening von "Moonwalker" in englischerOriginalversion sind im Vorverkauf an den Kinokassen derteilnehmenden CinemaxX Kinos oder unter www.cinemaxx.de erhältlich.Die Welt hielt den Atem an, als Michael Jackson vor neun Jahrenviel zu früh verstarb. Mit Hits wie "Billie Jean", "Thriller", "BeatIt", "They Don't Care About Us" und vielen mehr brach Michael JacksonRekorde und berührte Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Am 29.August 2018 wäre der King of Pop 60 Jahre alt geworden. Aus diesemGrund präsentiert CinemaxX in ausgewählten Kinos an diesem Tag nocheinmal den legendären Musikfilm "Moonwalker".Die grandiose Verbindung von Tanz und Musik in einemfantasievollen Science-Fiction-Szenario fesselt Michael Jackson-Fansbis heute. Die einzigartigen Tanzsequenzen des Films laden zumMitsingen und Mittanzen ein. In bester CinemaxX Bild- und Tonqualitätkann so erlebt werden, wie sich Superheld Michael Jackson in einenRoboter, in einen Rennwagen und in ein Raumschiff verwandelt, umseine jungen Freunde Sean, Zeke und Katie vor dem teuflischen Mr. Bigzu retten, der die Kids mit Drogen gefügig machen will, um so dieWeltherrschaft an sich zu reißen.Die teilnehmenden CinemaxX Kinos sind: Augsburg, Berlin,Bielefeld, Bremen, Dresden, Freiburg, Göttingen, Hamburg-Harburg,Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Mülheim, München, Offenbach,Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart-Liederhalle, StuttgartSI Centrum, Trier, WuppertalPressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell