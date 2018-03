Baden-Baden (ots) -Programmänderung: Die Sendung wird aus aktuellem Anlass amDonnerstag, 5. April 2018, 23:15 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt -nicht, wie zuvor angekündigt, am 22. März, 23:15 Uhr. Am 22. Märzzeigt das SWR Fernsehen ab 22 Uhr die Dokumentation "Mord inFreiburg".Donnerstag, 5. April 2018, 23:15 Uhr im SWR Fernsehen /Studiogäste: Ina Hartwig und Sandra RichterWas ist "lesenswert"? Literaturkritiker und Moderator Denis Schecksucht donnerstagabends im SWR Fernsehen mit scharfem Auge und spitzerZunge nach Antworten. Im Palais Biron in Baden-Baden empfängt erdiesmal die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig und dieLiteraturwissenschaftlerin Sandra Richter. Der Anlass ist einbesonderer: Am 5. April 2018, 23:15 Uhr im SWR Fernsehen, ist DenisSchecks 50. Sendung des SWR Literaturmagazins "lesenswert" zu sehen.Zum 50. Mal sucht Denis Scheck "Germany's Next Top Novel" "Kann esSchöneres geben, als anregende Lektüren für neugierige Leser zufinden und in einer der traditionsreichsten und zugleichinnovativsten Literatursendungen im deutschen Fernsehen die Spreu vomWeizen der Literatur zu trennen?", so Denis Scheck 2014 vor derAufzeichnung seiner ersten Sendung "lesenswert". Seither hat er vieleGespräche geführt: zum Beispiel mit Juli Zeh, Cornelia Funke, MartinWalser, Rafik Schami oder Frank Elstner. Vierteljährlich gibt eszudem den Schlagabtausch bei den Buchbesprechungen in "lesenswertquartett" mit Insa Wilke, Ijoma Mangold und jeweils einem Gast.Studiogäste Ina Hartwig und Sandra Richter Am 5. April zu Gast bei"lesenswert": Die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig hataktuell eine "Biographie in Bruchstücken" über Ingeborg Bachmannveröffentlicht und verrät Denis Scheck, welche Beziehung zwischenHenry Kissinger und der großen Dichterin bestand. DieLiteraturwissenschaftlerin Sandra Richter leitet ab Januar 2019 dasDeutsche Literaturarchiv in Marbach. Gerade von ihr erschienen: "EineWeltgeschichte der deutschsprachigen Literatur", eine monumentaleGesamtschau, mit Potenzial zum Standardwerk. Denis Scheck fragt:Welches sind die drei Bücher Ihres Lebens?Moderator und Literaturkritiker Denis Scheck Denis Scheck wurde1964 in Stuttgart geboren und lebt heute in Köln. Er studierteGermanistik, Zeitgeschichte und Politikwissenschaft in Tübingen,Düsseldorf und Dallas. Außerdem arbeitete er als literarischer Agent,Übersetzer und Herausgeber sowie als freier Kritiker. Zwanzig Jahrelang war er Literaturredakteur im Deutschlandfunk. Seit September2016 moderiert er außerdem das SWR Kulturmagazin "Kunscht!".Fotos über www.ARD-Foto.de. Der Film ist ab sofort online abrufbarunter www.swr.de/lesenswertPressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell