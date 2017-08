Hamburg (ots) - Eine heimliche Liebe, wilde Tänze, eineWassermelone und ein Sommer, den man nie mehr vergisst - mit dieserGeschichte verzauberte 1987 "Dirty Dancing" Millionen Zuschauer. Werdie einzigartige Liebesgeschichte von Johnny und Baby noch einmal imKino erleben will, hat am 8. Oktober bei CinemaxX die einmaligeChance dazu. Anlässlich des 30. Geburtstags des Kultfilms bringtCinemaxX den Tanzklassiker mit Patrick Swayze und Jennifer Grey füreinen Tag zurück in die Kinosäle. Tickets für die "Time of your Life"Experience im Kino gibt es (ab 8,50 EUR) unterwww.cinemaxx.de/dirtydancing sowie in allen Standortendeutschlandweit."Mein Baby gehört zu mir" - mit diesem Satz veränderte der Film"Dirty Dancing" vor 30 Jahren die Landschaft der Tanzfilme. Bis heuteist die Magie dieses Klassikers, der Patrick Swayze und Jennifer Greyüber Nacht zu Weltstars machte, kein bisschen verflogen. 30 Jahrenach dem Filmstart im Jahr 1987 bringt CinemaxX am 8. Oktober "DirtyDancing" zurück auf die Kinoleinwand.Tickets (ab 8,50 EUR) für den schönsten aller Tanzfilme gibt es absofort an den Kinokassen in den teilnehmenden CinemaxX Kinos, dendortigen Ticketautomaten, auf www.cinemaxx.de/dirtydancing oder perSmartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlosheruntergeladen werden können.Teilnehmende CinemaxX Kinos sind:Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg,Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek,Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München,Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen,Stuttgart-Liederhalle, Stuttgart SI-Centrum, Trier, Wolfsburg,Wuppertal und WürzburgÜber CinemaxX. Mehr als Kino.Die CinemaxX Gruppe betreibt 33 Kinos mit insgesamt 289 Leinwändenund rund 73.000 Sitzplätzen in Deutschland und Dänemark. AlsDeutschlands bekanntester Kinobetreiber hat es sich CinemaxX zurAufgabe gemacht, seinen Gästen sowohl technisch als auch inhaltlich"Mehr als Kino" zu bieten: mehr Service, mehr Komfort, mehrUnterhaltung in vollkommenster Bild- und Tonqualität. Mit denEigenmarken MAXXIMUM 4K, MAXXIMUM 3D, MAXXIMUM HFR und MAXXIMUM SOUNDsetzt CinemaxX neue Qualitätsstandards. Zudem sorgen 3.228 VIP-Sitzeaus edlem Leder in 23 Standorten Deutschlands mit extra breitenSitzflächen und Armlehnen sowie der Möglichkeit sich zurückzulehnenfür ultimativen Komfort. Die Sitze sind perfekt im Saal positioniertund garantieren dadurch optimale Bild- und Soundqualität. Auchinhaltlich wird das Motto "Mehr als Kino" konsequent umgesetzt undstetig ausgebaut: Neben dem vollen Kinoprogramm überträgt dieKinokette hochkarätige Klassik-, Rock- und Popkonzerte sowie Opern-und Ballettaufführungen von den weltweit bedeutendsten Künstlern aufdie große Leinwand - viele davon live. Einmal im Monat lockenSpecials wie "LADIES NIGHT", "MÄNNERABEND", "Spotlight" oder "KlexXiSause" in die CinemaxX Kinos. Perfekt auf die jeweilige Zielgruppeabgestimmte Filme werden als Preview mit dem passenden Rahmenprogrammpräsentiert.Mehr über CinemaxX und sein Programm: CinemaxX.de Informationenrund ums Unternehmen: CinemaxX.comFür Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:PressekontaktCinemaxX Holdings GmbHNadine Bäsler-OttTel: 040 45 06 8 181Mail: presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuell