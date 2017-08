Mainz (ots) -Am 24. August 1992 jährt sich zum 25. Mal der Tag, an dem dieausländerfeindlichen Pogrome in Rostock-Lichtenhagen stattfanden. DerSpielfilm "Wir sind jung. Wir sind stark.", der am Donnerstag, 17.August 2017, 22.15 Uhr, im Kleinen Fernsehspiel des ZDF zu sehen ist,erzählt die Ereignisse von damals aus verschiedenen Perspektiven.Regie führte Burhan Qurbani, der zusammen mit Martin Behnke auch dasDrehbuch schrieb. Es spielen Jonas Nay, Devid Striesow, Joel Basman,Trang Le Hong, Saskia Rosendahl und viele andere.In einer verödeten Wohnsiedlung hängen Jugendliche herum undwissen nichts mit sich anzufangen. Ohne Job, ohne Perspektiven,tagsüber gelangweilt, harren sie der Nächte, um gegen Polizei undAusländer zu randalieren. Auch Stefan (Jonas Nay), der Sohn desLokalpolitikers Martin (Devid Striesow), streift mit seiner Cliqueziellos durch die Gegend. Es brodelt, aber immer nur bis kurz vor demSiedepunkt.Lien (Trang Le Hong) lebt mit ihrem Bruder und ihrer Schwägerin inder Siedlung, im so genannten "Sonnenblumenhaus", das von Vietnamesenbewohnt wird. Sie glaubt, in Deutschland eine Heimat gefunden zuhaben. Es ist der 24. August 1992 als die Geschichten dieser Menschenzusammentreffen: Ein Mob hat sich vor dem Sonnenblumenhausversammelt. Auch Stefan und seine Clique sind unter den Randalierern.Die Krawalle eskalieren, und schließlich wirft einer den erstenMolotow-Cocktail ins Haus. Die tatenlos zuschauende Menge klatschtBeifall, während im Haus Lien, ihr Bruder, ihre Schwägerin und dieanderen vietnamesischen Bewohner um ihr Leben kämpfen.https://presseportal.zdf.de/pm/wir-sind-jung-wir-sind-stark/https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wirsindjungPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell