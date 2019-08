Zum 20. Jubiläum stellt Subway Deutschland die Theke auf den Kopf

Köln (ots) - 1999 eröffnete das erste deutsche Subway Restaurant. 20 Jahre undmehr als 690 Restaurants später arbeitet Subway nach wie vor an seiner Mission,die beste Auswahl für Gäste zu schaffen und erweitert die Zutaten grundlegend.Am 13. Juni 1999 öffnete am Berliner Ku'damm zum ersten Mal ein SubwayRestaurant in Deutschland seine Türen für hungrige Gäste. Das neuartige Konzeptaus den USA wurde mit Spannung erwartet - denn erstmals gab es in Deutschlandein Schnellrestaurant, das die Produkte direkt vor den Augen der Gästezubereitet. Dieser gelebte Fokus auf Individualisierung der Produkte und Frischestieß auch bei den Gästen auf volle Begeisterung - Zutaten, die für fünf Wochenreichen sollten, waren bereits nach einer Woche ausverkauft.20 Jahre später betreiben hierzulande rund 360 Franchisenehmer mehr als 690Restaurants mit der Unterstützung von über 7.000 Mitarbeitern. Das anhaltendeInteresse an individualisierbaren Sandwiches, Wraps und Salaten rührt nichtzuletzt daher, dass Subway sich auf die Bedürfnisse der deutschen Gästefokussiert hat. So führte man beispielsweise im Jahr 2010 extra für den hiesigenMarkt das Vollkornbrot ein. Subway Deutschland nimmt nun das 20-jährige Jubiläumzum Anlass, um seinen Gästen gleich 17 neue Zutaten zu präsentieren.Neue Zutaten im JubiläumsjahrSubway befindet sich also auch zwei Jahrzehnte nach dem Markteintritt noch imständigen Wandel und das soll auch so bleiben. Das beinhaltet optischeVeränderungen, wie etwa das neue Fresh Forward-Restaurantdesign, das bereits inüber 80 Restaurants in ganz Deutschland präsent ist und kontinuierlich Einzug inalle hiesigen Subway Restaurants findet. Doch auch der Geschmack der Subway Fansverändert sich im Laufe der Zeit. Hier gilt es als weltweit größteRestaurantkette auf dem neuesten Stand zu bleiben, denn nur so kann man lautLothar Keppler, Marketing Director Subway Germanics, nachhaltig auf dieBedürfnisse seiner Gäste eingehen: "Es ist seit Beginn unser Ziel, dem Gast zuermöglichen, ganz nach seinem Geschmack zu essen. Dies ist selbstverständlichlangfristig nur möglich, wenn wir unseren Gästen zuhören und auf ihre Wünscheeingehen. Aus diesem Grund betreiben wir regelmäßig Marktforschung und sprechenmit unseren Gästen, um ihren Geschmack auch zu treffen. Besonders stolz sind wirdaher auf die 17 neuen Zutaten, die wir unseren Gästen in diesem Jahrpräsentieren dürfen. Darunter befinden sich spannende Neuankünfte wie etwaglutenfreies Brot, das jetzt schon beliebte Spicy Vegan Patty, Röstzwiebeln,Emmentaler oder Vegan Garlic Aioli. Diese sollen den Gästen die Chance geben,komplett neue Kreationen zu schaffen und so eine regelrechteGeschmacks-Revolution einleiten!"Um den Subway Fans die neuen Bausteine für ihre Lieblingskreation näher zubringen, hat sich die Sandwich Kette etwas Besonderes ausgedacht: Ab dem12.08.2019 wird es ein spezielles Geburtstags-Sandwich mit dem Namen GoldenOmelette Sub geben, das einige der aufregenden neuen Geschmacksbringer wie zumBeispiel den Kraut-Karotten-Mix, Feta, Chili-Flocken und natürlich das Omelettemiteinander kombiniert.Nachhaltigkeit und VerantwortungIn puncto Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung ist sich Subway auch heute nochseiner Verantwortung bewusst. Bereits zum Zeitpunkt des Markteintritts wurdehier eine Vorreiterrolle eingenommen. "Durch die frische Zubereitung direkt vordem Gast werden die verursachten Lebensmittelabfälle auf ein absolutes Minimumreduziert. Diese ressourcenoptimierte Form der Produktion war im europäischenQSR-Sektor vor 20 Jahren absolut einzigartig. Doch darauf wollen wir unsselbstverständlich nicht ausruhen. Wir sind stolz auf unsere Position imhiesigen QSR-Sektor - wir sind uns aber auch der Verpflichtung bewusst, die dasmit sich bringt und wollen diese erfüllen. Im Laufe dieses Jahres sindeinschlägige CSR-Maßnahmen geplant, mit denen wir ein Zeichen für Nachhaltigkeitund gegen die Verschwendung von Lebensmitteln und die Produktion von Abfällensetzen wollen." - so Marc van der Lee, Regional PR & CSR Director SubwayEurope.Neue WegeSubway Deutschland hat in diesem Jahr durch die Einführung der Signature Wrapsund der Subway Snacks bereits zwei völlig neue Produktplattformen eingeführt.Später im Jahr wird diese Entwicklung durch die Einführung von Signature Salatenergänzt.Durch die Kooperation mit Köln 50667 ging man im ersten Halbjahr 2019 ebenfallserstmals vollkommen neue Wege in der Kommunikation. Auch in diesem Punkt dientdas Jubiläumsjahr als zusätzlicher Grund, Neues zu wagen: "Wir haben in diesembesonderen Jahr eine Reihe spannender Maßnahmen auf dem Plan. Denn wie bei denZutaten ist es uns auch in der Kommunikation wichtig, auf den Gast einzugehenund sich an seine Bedürfnisse und Lebenswelten anzupassen. Die Kooperation mitKöln 50667 war ein gutes Beispiel dafür, in welche Richtung wir uns künftigbewegen wollen, um unsere Kernzielgruppe möglichst gut zu erreichen." so IsabelSchleicher, Senior Marketing Manager, Subway Germanics.Über Subway® Restaurants:Die Subway® Restaurantkette entwickelt das Esserlebnis kontinuierlich weiter undbietet Gästen in mehr als 100 Ländern hochwertige Zutaten und außergewöhnlicheGeschmackskombinationen bei fast 7 Millionen maßgeschneiderten Sandwiches proTag. Als Schnellrestaurant bietet Subway® Gästen eine frische Alternative zutraditionellem Fast Food und jeden Tag Milliarden von Sandwich-, Salat- undWrap-Kombinationen. Alle ca. 42.500 Subway® Restaurants befinden sich im Besitzvon fast 21.000 Franchisenehmern, die Hunderttausende von Menschen auf derganzen Welt beschäftigen, was Subway® zum weltweit größten Netzwerk fürKleinunternehmen macht.. In Deutschland gibt es derzeit rund 690 Standorte, dievon über 360 Franchisenehmern betrieben werden. Die Marke Subway® hatte inDeutschland in sechs aufeinanderfolgenden Jahren ein positivesWirtschaftswachstum und gehört zu den beliebtesten Fastfood-Ketten der Gäste,die aus dem QSR-Markt nicht mehr wegzudenken ist. Die Subway® Experience gibt esauch online unter www.subway-sandwiches.de und www.dein-subway.de sowie imRahmen der Subcard App. Subway® ist eine eingetragene Marke von Subway IP LLC.©2019 Subway IP LLC.Kontakt:Ihr Ansprechpartner: Paul RathmayrP8 Marketing GmbHE-Mail:p.rathmayr@p8.euMobil: +43 664 2409954Original-Content von: Subway Vermietungs- und Servicegesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell