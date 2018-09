Zum 1. Oktober, dem Tag des Kaffees: Tchibo senkt Kaffeepreise zum zweiten Mal in diesem Jahr (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Hamburg (ots) -Versprochen ist versprochen: Tchibo senkt zum 1. Oktober, deminternationalen Tag des Kaffees, die Preise für drei der beliebtestenFilterkaffees Deutschlands: "Feine Milde", "Der Herzhafte" und "FORBLACK 'N WHITE". Damit löst Tchibo zum zweiten Mal in diesem Jahrsein Versprechen ein, die Preise zu senken, sobald die Entwicklung anden Rohkaffeemärkten und der Dollarkurs dies zulassen.Die neuen Preise pro PfundFeine Milde: EUR 5,29Der Herzhafte: EUR 4,49FOR BLACK 'N WHITE: EUR 4,69Somit bietet Tchibo seine beliebtesten Filterkaffees um bis zu 40Cent pro Pfund günstiger an.Vor allem die Einkaufspreise des in Deutschland besondersbeliebten brasilianischen Arabicas sind wegen der hohen Erntemengendeutlich gesunken. Die Spitzenqualitäten aus Ostafrika undZentralamerika notieren hingegen unverändert hoch. Diese Kaffeeskauft Tchibo hauptsächlich für seine Premiumkaffees. "Die günstigenPreise sind eine besonders gute Nachricht für unsere Kunden und daszur Feier des internationalen Tages des Kaffees am 1. Oktober", sagtArnd Liedtke, Unternehmenssprecher von Tchibo. "Unsere Kunden wissenaus Erfahrung, bei der Qualität geht Tchibo keine Kompromisse ein",versichert Liedtke.Über Tchibo:Tchibo steht für ein einzigartiges Geschäftsmodell. In achtLändern betreibt Tchibo mehr als 1.000 Filialen, über 21.200 Depotsim Einzelhandel sowie nationale Online-Shops. Über diesesMultichannel-Vertriebssystem bietet das Unternehmen neben Kaffee undden Einzelportionssystemen Cafissimo und Qbo die wöchentlichwechselnden Non Food Sortimente und Dienstleistungen, wie Reisen oderMobilfunk, an. Tchibo erzielte 2017 mit international rund 12.100Mitarbeitern 3,2 Milliarden Euro Umsatz. Tchibo istRöstkaffee-Marktführer in Deutschland, Österreich, Tschechien undUngarn und gehört zu den führenden E-Commerce-Firmen in Europa. Fürseine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das 1949 in Hamburggegründete Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit demPreis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik sowie 2013mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU. 2016 wurde Tchiboals nachhaltigstes Großunternehmen Deutschlands ausgezeichnet.Pressekontakt:Arnd Liedtke, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2124, Fax: +49 40 63 875 - 2124E-Mail: arnd.liedtke@tchibo.dewww.tchibo.com/blog, www.twitter.com/tchibo_presseOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell