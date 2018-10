Zum 14. Mal wurden die Besten der Besten geehrt / Druck&Medien Awards 2018 unterstreichen das hohe Niveau der Druckindustrie (FOTO)

Berlin (ots) -Die Spannung in der Branche war riesig - jetzt stehen die bestenUnternehmen der deutschen Druck- und Medienwirtschaft des Jahres 2018fest! Vor über 470 Vertretern der Branche sind Druckereien,Buchbindereien, aber auch Ausbildungsinstitutionen für ihrebesonderen Leistungen im Grand Hyatt Hotel in Berlin mit denDruck&Medien Awards geehrt worden. Der Fujifilm Golden Award"Druckereimanager des Jahres" ging dieses Jahr an Jörn Kalbhenn,Geschäftsführer der B&K Offsetdruck GmbH in Ottersweier.Die von der Deutscher Drucker Verlagsgesellschaft veranstaltetenund seit 2005 jährlich verliehenen Druck&Medien Awards sind diebedeutendste Auszeichnung der deutschen Druckindustrie. Moderiertwurde die glanzvolle Awards-Gala von der TV-Moderatorin EstherSedlaczek. Prämiert wurden Menschen, Teams und Unternehmen in 25Kategorien."Die Druck&Medien Awards 2018 belegen eindrucksvoll das hoheNiveau der deutschen Printindustrie", erklärte Bernhard Niemela,Vorsitzender der 25-köpfigen Jury und Geschäftsführer der DeutscherDrucker Verlagsgesellschaft. "Ein großer Trend sind Veredelungen, diediesmal auch mit dem Overall-Preis "Wow-Effekt des Jahres" prämiertworden sind. Gerade durch optisch ansprechende Gestaltungen, aberauch durch ausgebuffte Produktionsworkflows punktet Print in einerdigitalisierten Umgebung immer mehr. Heute weiß man: Wer seine Leseroder Kunden wirklich erreichen will, der druckt seinen Content - unddas in hoher Qualität."Ein Höhepunkt der Gala war die Verleihung des Fujifilm-Gold-Awardsan den "Druckereimanager des Jahres": Jörn Kalbhenn, Geschäftsführerder B&K Offsetdruck GmbH in Ottersweier, durfte diese renommierteAuszeichnung in Empfang nehmen. Seit vielen Jahren entwickeln JörnKalbhenn und sein Team das Unternehmen sehr gezielt weiter. Die klareStrategie und die gelungene Umsetzung, aber auch dasgesellschaftliche Verantwortungsbewusstsein des Unternehmers habendie Jury beeindruckt.Die glücklichen Gewinner sowie Bilder der Gala finden Sie unterwww.druckawards.deDie besten Printprodukte der Druck&Medien Awards 2018 werden derÖffentlichkeit auch auf der Website "gutenberg-gang.com" präsentiert.Bei Fragen steht Ihnen Larissa Mora Morcillo, Haymarket Media GmbHzur Verfügung. Email: events@haymarket.deOriginal-Content von: Deutscher Drucker Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell