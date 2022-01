Zum 100. Geburtstag: R+V stellt 1,6 Millionen Euro für Zukunftsprojekte bereit

Wiesbaden (ots) -Die genossenschaftliche R+V Versicherung feiert ihr 100-jähriges Bestehen und startet aus diesem Anlass die MissionMiteinander. Ziel ist es, die Welt ein Stück besser zu machen. Im Jahresverlauf gibt es zahlreiche Aktionen in ganz Deutschland.Zu ihrem 100. Geburtstag im Jahr 2022 möchte die R+V der Gesellschaft etwas zurückgeben. Der Versicherer der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken hat deshalb die MissionMiteinander ins Leben gerufen: Die R+V wird mit einem eigens gestalteten Tiny House durch Deutschland fahren und Projekte fördern, die Lösungen für elementare Probleme unserer Zeit bieten."Wir können auf 100 Jahre Gemeinschaft, Zusammenarbeit und Unterstützung zurückblicken", sagt R+V-Vorstandschef Norbert Rollinger. "Doch wir schauen nach vorn. Denn wir wollen die Zukunft gemeinsam gestalten: mit der MissionMiteinander. Für die Förderung nachhaltiger und sozialer Projekte stellen wir 1,6 Millionen Euro bereit. Und wir suchen noch nach Projekten!"Projekte einreichen auf www.mission-miteinander.deGemeinnützige Vereine und Organisationen sowie Privatpersonen können ihre Zukunftsprojekte mit einer kurzen Beschreibung auf der Website www.mission-miteinander.de einreichen. Dabei kann es sich um bereits existierende Projekte handeln oder um konkrete Ideen. Wichtig nur: Die Projekte müssen sich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN Sustainable Developement Goals) sowie an den Förderkriterien der R+V STIFTUNG ausrichten und aus einem dieser fünf Themenfelder stammen:- Soziales & Gerechtigkeit- Wirtschaft & Technik- Umwelt- & Klimaschutz- Bildung- GesundheitDie rund 16.000 R+V-Mitarbeiter wählen im Frühsommer diejenigen Projekte aus, die im Rahmen der MissionMiteinander finanziell gefördert werden. Anschließend wird das Tiny House einige der Projekte anfahren und genauer vorstellen.Wöchentliche Live-Streams und Zukunftsfestival im SeptemberDas Tiny House wird bereits ab Mitte Januar auf Tour gehen und sogenannte Zukunftsmacher in ganz Deutschland besuchen: Menschen, die unsere Zukunft mit ihren Ideen mitgestalten. In wöchentlichen Diskussionsrunden werden gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen. Die Veranstaltungen werden per Live-Stream über die Social-Media-Kanäle der R+V übertragen.Schluss- und Höhepunkt der 100-Jahr-Feierlichkeiten der R+V ist das Zukunftsfestival, das am 15. und 16. September im Wiesbadener Kongresszentrum RMCC stattfindet. Mit dabei sind namhafte Experten und ausgewählte Teilnehmer der MissionMiteinander. Auf dem Zukunftsfestival ist in Vorträgen, Workshops und Podiumsdiskussionen reichlich Raum, die Ideen zu vertiefen und neue Ideen zu entwickeln. Eine Zukunftsstudie gibt Einblicke in das Leben im Jahr 2040.100-jährige Erfolgsgeschichte100 Jahre R+V: Das ist eine deutsche Erfolgsgeschichte - vom kleinen genossenschaftlichen Agrarversicherer zu einer der führenden Versicherungen des Landes. Etwa neun Millionen Kundinnen und Kunden vertrauen heute auf die Leistungen der R+V. Mit rund 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die R+V Versicherung nicht nur bundesweit ein wichtiger Jobmotor, sondern auch der größte private Arbeitgeber in Wiesbaden. In der hessischen Landeshauptstadt liegt die Firmenzentrale mit ihren rund 6.000 Beschäftigten.Seit ihrer Gründung am 15. September 1922 in Berlin - damals noch unter dem Markennamen "Raiffeisen" - hat sich die R+V über Jahrzehnte zu einem führenden deutschen Universalversicherer entwickelt. Ihre Wurzeln liegen in der Genossenschaftsorganisation. Die R+V ist damit von den wegweisenden Ideen der Sozialreformer Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) und Hermann Schulze-Delitzsch (1808-1883) geprägt. Ihre weitere Geschichte ist eng mit der Entwicklung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland verbunden, deren Anfangsbuchstaben sich im Unternehmensnamen wiederfinden.Claim "Du bist nicht allein."Die Werte der R+V - solide, genossenschaftlich, begeisternd - sind in der heutigen Zeit aktueller denn je. Nah bei den Menschen zu sein, das war und ist das Anliegen der R+V. Das Versprechen lautet deshalb nicht ohne Grund: "Du bist nicht allein."Alle Informationen zur Geschichte der R+V und zu den Jubiläums-Aktivitäten gibt es auf www.ruv.de/100-jahre sowie in den sozialen Medien unter den Hashtags #MissionMiteinander und #100JahreRuV.Weitere Informationen sowie Bild- und Videomaterial zur redaktionellen Nutzung finden Sie in unserem R+V Newsroom (https://www.ruv.de/newsroom).Pressekontakt:Daniel SchnettlerKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-48566E-Mail: presse@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell